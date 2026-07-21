Навушники Samsung нового типу вже близько: скільки коштуватимуть Galaxy Buds Able (фото)

Компанія Samsung, схоже, готується випустити свої перші відкриті навушники-кліпси, які отримають назву Galaxy Buds Able.

Навушники Samsung Galaxy Buds Able можуть вийти наприкінці вересня або жовтні 2026 року. Про це повідомляє південнокорейське видання ET News з посиланням на свої джерела.

Galaxy Buds Able суттєво відрізнятимуться від всіх існуючих навушників Samsung, які використовують внутрішньоканальний дизайн. Вони отримають дизайн, подібний до Huawei FreeClip або Sony LinkBuds.

Sony LinkBuds Clip

Навушники такого типу мають відкриту конструкцію, що кріпиться до вух, як прикраса. Завдяки цьому вони пропускають зовнішній шум, щоб користувачі могли бути уважними до навколишнього середовища.

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Характеристики та ціна Samsung Galaxy Buds Able поки не розголошуються. Sony LinkBuds сьогодні коштують близько 229 доларів, а Bose Ultra Open можна купити за 299 доларів, тож очікувана вартість Galaxy Buds Able коливається приблизно в такому ж діапазоні.

Відео дня

Нагадаємо, навушники CMF Buds Pro 2 від Nothing пропонують чудове співвідношення ціни та якості порівняно з більшістю конкурентів.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв флагманські навушники Sony 1000X The Collexion та Bowers & Wilkins Px8 S2.