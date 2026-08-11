Вышли недорогие наушники QCY с шумоподавлением: цена и характеристики новинки (фото)

Компания QCY выпустила беспроводные наушники T13 Pro, которые отличаются привлекательным соотношением цены и функциональности.

Наушники QCY T13 Pro уже появились в ряде украинских магазинов. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Дизайн

QCY T13 Pro

Наушники QCY T13 Pro имеют изогнутый дизайн, обеспечивающий равномерное распределение давления по уху. Каждый наушник весит 4,5 грамма. Модель доступна в двух цветах: Moonlight White и Ice Sea Blue.

В комплект QCY T13 Pro входят силиконовые амбушюры трех размеров. Наушники также имеют степень защиты от воды IPX4, что позволяет им выдерживать небольшой дождь.

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Звук и ANC

QCY T13 Pro оснащены шестью микрофонами с активным шумоподавлением (ANC) с уровнем подавления 50 дБ и адаптивным шумоподавлением, которое настраивается в зависимости от формы уха и посадки. Всего доступно шесть режимов шумоподавления. Ветроустойчивость наушников рассчитана на скорость до 35 км/ч.

Відео дня

Для воспроизведения музыки в QCY T13 Pro используются 13-миллиметровые динамические драйверы с полимерной диафрагмой. Они обеспечивают более мощные басы и на 19 % более высокое разрешение высоких частот по сравнению со стандартной моделью T13. Также предусмотрена поддержка 360-градусного пространственного звука, несколько пресетов эквалайзера и режим с низкой задержкой 45 мс для игр.

Аккумулятор и подключение

QCY T13 Pro

QCY T13 Pro поддерживают Bluetooth 6.0 и возможность одновременного подключения к двум устройствам. Наушники совместимы как с устройствами на базе iOS, так и с Android.

Емкость аккумулятора одного наушника составляет 40 мАч. Зарядный чехол также оснащен аккумулятором емкостью 450 мАч. При выключенном ANC наушники обеспечивают до 11 часов воспроизведения, а вместе с чехлом это время увеличивается до 49 часов. При включенном шумоподавлении они обещают 8,5 и 38,5 часов соответственно. Всего 10 минут зарядки обеспечивают 1,5 часа прослушивания.

Цена QCY T13 Pro в Украине — 1 000–1 300 грн.

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