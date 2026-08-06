Флагманские функции по средней цене: сколько стоят новые наушники Bose (фото)
Наушники Bose QuietComfort 2-го поколения оснащены рядом аудиофункций и системой шумоподавления, которые раньше были доступны только в премиальных моделях. При этом цена осталась на уровне модели предыдущего поколения.
Новые наушники среднего класса могут похвастаться существенными обновлениями, включая аудио через USB-C, адаптивную технологию шумоподавления и пространственный звук. Своими впечатлениями от Bose QuietComfort 2nd Gen поделилась эксперт портала ZDNET Джада Джонс.
Звук и ANC
Поскольку в наушниках Bose QuietComfort 2nd Gen реализован доступ к аудио через USB-C, пользователи могут слушать музыку с разрешением 24 бит/48 кГц без потерь и заряжать наушники во время использования.
Еще одним важным обновлением стала технология пространственного воспроизведения звука Immersive Audio. Доступны режимы Still, Motion и Cinema, в которых используется технология TrueSpatial от Bose для обеспечения соответствующего пространственного звучания.
Джонс также отметила, что QuietComfort 2nd Gen отличаются более интуитивными функциями шумоподавления. Bose оснастила их двумя дополнительными микрофонами, усовершенствованной адаптивной системой предварительного прогнозирования, адаптивным шумоподавлением, улучшенной изоляцией голоса, а также возможностью отключить шумоподавление.
Какие накладные наушники вы предпочитаете?
Bose утверждает, что улучшенная производительность микрофонов будет полезна тем, кто носит головные уборы и очки во время использования наушников, поскольку технология компенсирует неравномерную посадку. Микрофоны прямой связи, расположенные снаружи амбушюр, обнаруживают и подавляют окружающий шум, прежде чем он достигнет ушей. Также есть функция ActiveSense, которая может быстро подавлять внезапные звуки.
Дизайн
Линейка QuietComfort долгое время сохраняла неизменный дизайн. Модели прошлых лет, как правило, имели полностью пластиковое оголовье с перфорированными регуляторами, три кнопки на правой чашке для управления воспроизведением, кнопку питания на левой чашке и ползунок на правой чашке для подключения по Bluetooth.
В свою очередь, QuietComfort 2nd Gen оснащены плавными регуляторами оголовья, накладкой на оголовье из искусственной кожи, овальными чашками и специальными кнопками для управления воспроизведением и режимами звука, которые легче ощутить на ощупь.
Предзаказы на QuietComfort 2-го поколения начнутся 8 августа. Наушники будут доступны в трёх цветах: Eucalyptus Green, Dewdrop Mint и Rosewood Mauve.
- Цена Bose QuietComfort 2-го поколения в Украине — от 15 550 до 24 500 грн в зависимости от магазина.
Напомним, что компания Machenike выпустила беспроводные наушники TH66, которые оснащены функцией активного шумоподавления и режимом низкой задержки, при этом их цена составляет менее 1000 грн.
Фокус также сообщал, что компания Beyerdynamic представила полноразмерные наушники DT 275 Pro профессионального уровня, которые отличаются привлекательной ценой.