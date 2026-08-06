Флагманские функции по средней цене: сколько стоят новые наушники Bose (фото)

Наушники Bose QuietComfort 2-го поколения оснащены рядом аудиофункций и системой шумоподавления, которые раньше были доступны только в премиальных моделях. При этом цена осталась на уровне модели предыдущего поколения.

Новые наушники среднего класса могут похвастаться существенными обновлениями, включая аудио через USB-C, адаптивную технологию шумоподавления и пространственный звук. Своими впечатлениями от Bose QuietComfort 2nd Gen поделилась эксперт портала ZDNET Джада Джонс.

Звук и ANC

Bose QuietComfort 2-го поколения Фото: Bose

Поскольку в наушниках Bose QuietComfort 2nd Gen реализован доступ к аудио через USB-C, пользователи могут слушать музыку с разрешением 24 бит/48 кГц без потерь и заряжать наушники во время использования.

Еще одним важным обновлением стала технология пространственного воспроизведения звука Immersive Audio. Доступны режимы Still, Motion и Cinema, в которых используется технология TrueSpatial от Bose для обеспечения соответствующего пространственного звучания.

Відео дня

Bose QuietComfort 2-го поколения 2 Фото: Bose

Джонс также отметила, что QuietComfort 2nd Gen отличаются более интуитивными функциями шумоподавления. Bose оснастила их двумя дополнительными микрофонами, усовершенствованной адаптивной системой предварительного прогнозирования, адаптивным шумоподавлением, улучшенной изоляцией голоса, а также возможностью отключить шумоподавление.

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Bose утверждает, что улучшенная производительность микрофонов будет полезна тем, кто носит головные уборы и очки во время использования наушников, поскольку технология компенсирует неравномерную посадку. Микрофоны прямой связи, расположенные снаружи амбушюр, обнаруживают и подавляют окружающий шум, прежде чем он достигнет ушей. Также есть функция ActiveSense, которая может быстро подавлять внезапные звуки.

Дизайн

Наушники Bose Фото: zdnet.com

Линейка QuietComfort долгое время сохраняла неизменный дизайн. Модели прошлых лет, как правило, имели полностью пластиковое оголовье с перфорированными регуляторами, три кнопки на правой чашке для управления воспроизведением, кнопку питания на левой чашке и ползунок на правой чашке для подключения по Bluetooth.

В свою очередь, QuietComfort 2nd Gen оснащены плавными регуляторами оголовья, накладкой на оголовье из искусственной кожи, овальными чашками и специальными кнопками для управления воспроизведением и режимами звука, которые легче ощутить на ощупь.

Предзаказы на QuietComfort 2-го поколения начнутся 8 августа. Наушники будут доступны в трёх цветах: Eucalyptus Green, Dewdrop Mint и Rosewood Mauve.

Цена Bose QuietComfort 2-го поколения в Украине — от 15 550 до 24 500 грн в зависимости от магазина.

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