Ультрабюджетные наушники с ANC: на что способна новинка стоимостью до 1000 грн (фото)

Китайская компания Machenike выпустила беспроводные наушники TH66, которые оснащены функцией активного шумоподавления (ANC) и режимом с низкой задержкой по доступной цене.

Machenike TH66 позиционируются как наушники для мобильных игр, однако могут использоваться и в повседневной жизни, отмечает Gizmochina.

Наушники Machenike TH66 отличаются футуристичным дизайном с прозрачными элементами корпуса. Они имеют класс водонепроницаемости IPX5, поэтому способны выдерживать пот или небольшой дождь. Вес одного наушника — 4,4 г.

Machenike TH66

Machenike TH66 оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами с биодиафрагмой. Они включают специальный профиль настройки звука FPS, разработанный для выделения определенных звуков в игре, таких как шаги, выстрелы и голоса.

Для синхронизации с происходящим на экране Machenike TH66 наушники оснащены игровым режимом с низкой задержкой, который сокращает задержку звука до 40 миллисекунд. Его можно чередовать со стандартным музыкальным режимом.

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Одного заряда аккумулятора Machenike TH66 хватает на 7 часов воспроизведения музыки. Всего 10 минут зарядки обеспечивают до 2 часов прослушивания.

Machenike TH66 подключаются через Bluetooth 6.0 и поддерживают базовые аудиокодеки SBC и AAC. Также предусмотрена возможность одновременного подключения к двум устройствам. Эквалайзер, ANC и другие функции настраиваются через сопутствующее приложение.

Цена Machenike TH66 — 149 юаней (около 980 грн).

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