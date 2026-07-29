Наушники профессионального уровня по разумной цене: какая модель порадовала характеристиками (видео)

Компания Beyerdynamic выпустила новые полноразмерные наушники DT 275 Pro профессионального уровня, которые отличаются привлекательной ценой.

Наушники Beyerdynamic DT 275 Pro созданы для людей, работающих в шумных условиях, таких как концертные площадки или выездные записи, отмечает эксперт портала TechRadar Керри Маршалл.

Анонс Beyerdynamic DT 275 Pro

Несмотря на громоздкий вид, наушники весят чуть меньше 200 г, что делает их удобными для длительного ношения. В комплект входит кабель длиной 1,5 м, который можно прикрепить к левой или правой чашке и зафиксировать.

Амбушюры Beyerdynamic DT 275 Pro изготовлены из искусственной кожи и являются сменными. Это позволяет наушникам оставаться гигиеничными и служить долго.

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Beyerdynamic DT 275 Pro имеют импеданс 45 Ом, благодаря чему их легко подключить, а заявленный частотный диапазон составляет от 5 Гц до 24 кГц. Максимальное звуковое давление составляет 125 дБ SPL, а благодаря закрытой накладной конструкции они снижают уровень окружающего шума на заявленные 22 дБА.

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По мнению Маршалл, эти наушники будут идеальным выбором для тех, кому нужен точный звук вне дома. Однако для использования в помещении автор советует рассмотреть другие модели Beyerdynamic DT Pro

Цена Beyerdynamic DT 275 Pro — 99,99 фунтов стерлингов (около 5 960 грн).

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