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В десять раз дешевле AirPods: бюджетные наушники получили ANC, как у флагмана (фото)

Наушники CMF Buds 2a
CMF Buds 2a | Фото: Tom's Guide

Наушники CMF Buds 2a от британской компании Nothing предлагают первоклассное активное шумоподавление (ANC) по удивительно доступной цене.

На данный момент CMF Buds 2a являются лучшими наушниками с ANC в бюджетном ценовом сегменте. К такому выводу пришли эксперты портала Tom's Guide по итогам тестирования.

Характеристики CMF Buds 2a:

  • габариты — 3,3 × 2,54 × 2,03 см;
  • вес — 5,67 г;
  • время работы от батареи — 35,5 часов без ANC, 23 часа с ANC;
  • подключение — Bluetooth 5.4 с SBC, AAC;
  • класс защиты — IP54 (наушники), IPX2 (зарядный чехол).

Обзор CMF Buds 2a

CMF Buds 2a занимают самую низкую ценовую ступень в линейке наушников-вкладышей Nothing. Эксперты отметили, что Buds 2a почти в десять раз дешевле AirPods с ANC. Несмотря на это, они обеспечивают превосходное качество звука и потрясающее шумоподавление.

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Наушники Nothing CMF Buds 2a
CMF Buds 2a
Фото: tomsguide.com

Тесты показали, что CMF Buds 2a очень хорошо блокируют шум автобусов и другого общественного транспорта. Эксперты высоко оценили адаптивный режим, который переключается в зависимости от уровня окружающего шума, а также режим прозрачности.

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Кроме того, CMF Buds 2a предлагают множество полезных функций и возможностей для настройки. В приложении Nothing X есть множество дополнительных инструментов, таких как настраиваемый эквалайзер, а многоточечное подключение позволяет соединяться с различными устройствами без необходимости заходить в меню настроек.

Аккумулятор CMF Buds 2a способен обеспечивать до 35 часов непрерывной работы, что является довольно солидным показателем для недорогих наушников. Однако есть и некоторые компромиссы, такие как отсутствие автоматической паузы при извлечении из ушей и несколько дешевый дизайн.

  • Цена CMF Buds 2a в Украине — от 1 699 грн до 2 179 грн.

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