Вдесятеро дешевші за AirPods: бюджетні навушники отримали ANC, як у флагмана (фото)

Навушники CMF Buds 2a від британської компанії Nothing пропонують першокласне активне шумозаглушення (ANC) за напрочуд доступною ціною.

Наразі CMF Buds 2a є найкращими навушниками з ANC у бюджетному ціновому сегменті. Такого висновку дійшли експерти порталу Tom's Guide за результатами тестування.

Характеристики CMF Buds 2a:

габарити — 3,3 x 2,54 x 2,03 см;

вага — 5,67 г;

час роботи від батареї — 35,5 годин без ANC, 23 години з ANC;

підключення — Bluetooth 5.4 з SBC, AAC;

клас міцності — IP54 (навушники), IPX2 (зарядний кейс).

Огляд CMF Buds 2a

CMF Buds 2a знаходяться на найнижчій ціновій сходинці лінійки навушників-вкладишів Nothing. Експерти наголосили, що Buds 2a майже вдесятеро дешевші за AirPods з ANC. Попри це, вони забезпечують чудову якість звуку та дивовижне шумозаглушення.

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CMF Buds 2a Фото: tomsguide.com

Тести показали, що CMF Buds 2a дуже добре блокують звук автобусів та іншого громадського транспорту. Експерти похвалили адаптивний режим, що перемикається залежно від рівня навколишнього шуму, а також режим прозорості.

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Окрім того, CMF Buds 2a пропонують багато корисних функцій та можливостей для налаштування. У застосунку Nothing X є безліч додаткових інструментів, таких як налаштовуваний еквалайзер, а багатоточкове підключення дозволяє з’єднуватись з різними пристроями без необхідності заходити в меню налаштувань.

Акумулятор CMF Buds 2a здатен витримувати до 35 годин безперервної роботи, що досить солідний показник для недорогих навушників. Однак є і деякі компроміси, як от відсутність автоматичної паузи при вийманні з вух та дещо дешевий дизайн.

Ціна CMF Buds 2a в Україні — від 1 699 грн до 2 179 грн.

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