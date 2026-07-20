Найкращі дротові навушники 2026 року: топ 5 моделей на різний бюджет (фото)

Дротові навушники переживають нову хвилю популярності, оскільки більшість з них пропонують нестиснений, високоякісний звук без компромісів та не потребують заряджання.

Команда експертів випробувала низку сучасних накладних навушників з дротовим підключенням, обравши найкращі моделі за конструкцією, звуком та продуктивністю. Детальніше про п’ятірку найкращих експерти розповіли у статі для TechRadar.

Sennheiser HD-660S2

Sennheiser HD-660S2 Фото: TechRadar

Навушники Sennheiser HD-660S2 були створені спеціально для мікшерної кабіни, проте вони також чудово підходять для щоденного прослуховування музики завдяки збалансованому звучанню, насиченим і чітким басам, м’якій оббивці та жорсткому наголів’ю.

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Sennheiser HD-660S2 не страждають від витоку звуку назовні, однак шумозаглушення тут майже відсутнє. Вони також не підтримують Bluetooth чи будь-яке альтернативне бездротове з'єднання, окрім знімного кабелю.

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Ціна Sennheiser HD-660S2 — від 22 999 грн.

Austrian Audio Hi-X20

Austrian Audio Hi-X20 Фото: TechRadar

Austrian Audio Hi-X20 — це найкращі дротові накладні навушники у бюджетному сегменті. Їхні 44-міліметрові динамічні драйвери з високим виходом забезпечують напрочуд якісне звучання.

Навушники постачаються з 3-метровим кабелем, який підключається за допомогою механізму click-and-twist до 2,5-мм роз'єму на лівій вушній чашці з 3,5-мм терміналом, що включає 6,3-мм адаптер. Значною перевагою є можливість регулювати наголів'я та складати його, щоб воно поміщалося в невеликий футляр.

Ціна Austrian Audio Hi-X20 — від 6 860 грн.

Meze Audio 105 Silva

Meze Audio 105 Silva Фото: TechRadar

Тести показали, що Meze Audio 105 Silva є найкращим вибором для аудіофілів. Ці навушники пропонують одні з найкращих високих частот, а легка конструкція робить їх комфортними для тривалого прослуховування музики.

Експерти зауважили, що не всім сподобається налаштування e Audio 105 Silva, адже звукова сцена не особливо широка для відкритих навушників. Тим не менш це чудовий вибір для домашнього користування у середньому ціновому діапазоні.

Ціна Meze Audio 105 Silva — 20 988 грн.

Focal Bathys MG

Focal Bathys MG Фото: TechRadar

Особливістю моделі Focal Bathys MG є поєднання дротового і бездротового підключення. Автори огляду також відзначили потужне звучання з безліччю деталей та плавним, рівномірним балансом по всьому частотному діапазону.

Focal Bathys MG можуть похвалися бездоганною збіркою, преміальним дизайном та тривалим часом автономної роботи. Активне шумозаглушення (ANC) також працює добре, хоча і не є найкращим у своєму класі.

Ціна Focal Bathys MG — від 55 900 грн.

Grado SR80x

Grado SR80x Фото: TechRadar

Хоча Grado SR80x є найдешевшими навушниками у списку, вони відчуваються набагато дорожчими, ніж є насправді. Експерти відзначили чудовий дизайн, зручне наголів'я з безшумним регульованим слайдером і м'якою внутрішньою підкладкою, а також високу якість звуку.

Ціна Grado SR80x — від 5 600 грн.

Нагадаємо, бездротові навушники CMF Buds Pro 2 від Nothing пропонують чудове співвідношення ціни та характеристик порівняно з більшістю конкурентів.

Фокус також повідомляв, що експерт порівняв преміальні бізнес-навушники Jabra Evolve3 75 та Lenovo ThinkPad 8550.