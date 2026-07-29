Навушники професійного рівня за розумну ціну: яка модель порадувала характеристиками (відео)

Компанія Beyerdynamic випустила нові повнорозмірні навушники DT 275 Pro професійного рівня, які вирізняються приємною ціною.

Навушники Beyerdynamic DT 275 Pro створені для людей, які працюють у галасливих умовах, таких як концертні майданчики чи виїзні записи, зазанчає експертка порталу TechRadar Керрі Маршалл.

Анонс Beyerdynamic DT 275 Pro

Попри громіздкий вигляд, навушники важать трохи менше 200 г, що робить їх зручними для тривалого носіння. У комплект входить кабель довжиною 1,5 м, який можна прикріпити до лівої або правої вушної чашки та зафіксувати.

Амбушури Beyerdynamic DT 275 Pro виготовлені зі штучної шкіри та є змінними. Це дозволяє навушникам залишатися гігієнічними та служити довго.

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Beyerdynamic DT 275 Pro мають імпеданс 45 Ом, завдяки чому їх легко підключити, а заявлений діапазон частот становить від 5 Гц до 24 кГц. Максимальний звуковий тиск становить 125 дБ SPL, а завдяки закритій накладній конструкції вони знижують рівень навколишнього шуму на заявлені 22 дБА.

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На думку Маршалл, ці навушники є ідеальним вибором для тих, кому потрібен точний звук поза домом. Проте для використання у приміщенні авторка радить розглянути інші моделі Beyerdynamic DT Pro

Ціна Beyerdynamic DT 275 Pro — £99.99 (близько 5 960 грн).

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