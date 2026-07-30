Ультрабюджетні навушники з ANC: на що здатна новинка вартістю до 1000 грн (фото)

Китайська компанія Machenike випустила бездротові навушники TH66, які пропонують активне шумозаглушення (ANC) та режим низької затримки за доступною ціною.

Machenike TH66 позиціонуються як навушники для мобільних ігор, однак можуть використовуватися і у повсякденному житті, зазначає Gizmochina.

Навушники Machenike TH66 вирізняються футуристичним дизайном з прозорими елементами корпусу. Вони мають клас водонепроникності IPX5, тож здатні витримувати піт або легкий дощ. Вага одного навушника — 4,4 г.

Machenike TH66

Machenike TH66 оснащені 10-міліметровими динамічними драйверами з біодіафрагмою. Вони включають спеціальний профіль налаштування звуку FPS, розроблений для підкреслення певних звуків у грі, таких як кроки, постріли та голоси.

Для синхронізації з подіями на екрані Machenike TH66 навушники мають ігровий режим з низькою затримкою, який зменшує затримку звуку до 40 мілісекунд. Його можна чергувати зі стандартним музичним режимом.

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Одного заряду акумулятора Machenike TH66 вистачає на 7 годин відтворення музики. Всього 10 хвилин заряджання забезпечують до 2 годин прослуховування.

Machenike TH66 підключаються через Bluetooth 6.0 та підтримують базові аудіокодеки SBC та AAC. Також є можливість підключення до двох пристроїв одночасно. Еквалайзер, ANC та інші функції налаштовуються через супутній застосунок.

Ціна Machenike TH66 — 149 юанів (близько 980 грн).

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