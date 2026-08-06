Флагманські функції за середньою ціною: скільки коштують нові навушники Bose (фото)

Навушники Bose QuietComfort 2nd Gen отримали низку аудіофункцій та шумозаглушення, які колись були ексклюзивними для преміальних моделей. При цьому ціна збереглась на рівні моделі попереднього покоління.

Нові навушники середнього класу можуть похвалитися суттєвими оновленнями, включно з аудіо через USB-C, адаптивною технологією шумозаглушення та просторовим звуком. Враженнями від Bose QuietComfort 2nd Gen поділилась експертка порталу ZDNET Джада Джонс.

Звук та ANC

Bose QuietComfort 2nd Gen Фото: Bose

Оскільки Bose QuietComfort 2nd Gen отримали доступ до аудіо через USB-C, користувачі можуть слухати музику з роздільною здатністю 24 біт/48 кГц без втрат та заряджати навушники під час використання.

Ще одним важливим оновленням стала технологія просторового відтворення звуку Immersive Audio. Доступні режими Still, Motion та Cinema, які використовують технологію TrueSpatial від Bose для забезпечення відповідного просторового звучання.

Відео дня

Bose QuietComfort 2nd Gen 2 Фото: Bose

Джонс також відзначила, що QuietComfort 2nd Gen відрізняються більш інтуїтивними функціями шумозаглушення. Bose оснастила їх двома додатковими мікрофонами, вдосконаленою адаптивною системою попереднього прогнозування, адаптивним шумозаглушенням, покращеною ізоляцією голосу, а також можливістю вимкнути шумозаглушення.

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Bose стверджує, що покращена продуктивність мікрофонів буде корисною для тих, хто носить капелюхи та окуляри під час використання навушників, оскільки технологія компенсує нерівномірну посадку. Мікрофони прямого зв'язку, які розташовані зовні амбушур, виявляють і пригнічують навколишній шум, перш ніж він досягне вух. Також є функція ActiveSense, яка може швидко придушувати раптові звуки.

Дизайн

Навушники Bose Фото: zdnet.com

Лінійка QuietComfort тривалий час зберігала незмінний дизайн. Моделі минулих років, як правило, мали повністю пластикове наголов'я з перфорованими регуляторами, три кнопки на правій чашці для керування відтворенням, кнопку живлення на лівій чашці та повзунок на правій чашці для підключення Bluetooth.

Натомість QuietComfort 2nd Gen пропонують плавні регулятори наголов’я, накладку на наголов’я зі штучної шкіри, овальні чашки та спеціальні кнопки для керування відтворенням і режимами звуку, які легше відчути на дотик.

Попередні замовлення на QuietComfort 2nd Gen розпочнуться 8 серпня. Навушники будуть доступні у трьох кольорах: Eucalyptus Green, Dewdrop Mint та Rosewood Mauve.

Ціна Bose QuietComfort 2nd Gen в Україні — від 15 550 до 24 500 грн залежно від магазину.

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