Вийшли недорогі навушники QCY з шумозаглушенням: ціна та характеристики новинки (фото)

Компанія QCY випустила бездротові навушники T13 Pro, які вирізняються приємним співвідношеннями ціни та функціоналу.

Навушники QCY T13 Pro вже з’явились у низці українських магазинів. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Дизайн

QCY T13 Pro

Навушники QCY T13 Pro мають вигнутий дизайн для розподілу тиску по вуху. Кожен навушник важить 4,5 грами. Модель доступна у двох кольорах: Moonlight White та Ice Sea Blue.

Комплект QCY T13 Pro включає силіконові амбушури трьох розмірів. Навушники також мають клас водонепроникності IPX4, що дозволяє витримувати невеликий дощ.

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Звук та ANC

QCY T13 Pro оснащені шістьма мікрофонами з активним шумозаглушенням (ANC) з гучністю 50 дБ та адаптивним шумозаглушенням, яке налаштовується залежно від форми вуха та посадки. Загалом доступно шість режимів шумозаглушення. Вітростійкість навушників розрахована на швидкість до 35 км/год.

Відео дня

Для відтворення музики QCY T13 Pro використовують 13-міліметрові динамічні драйвери з полімерною діафрагмою. Вони обіцяють сильніші баси та на 19% вищу роздільну здатність високих частот, ніж стандартна модель T13. Також є підтримка 360-градусного просторового звуку, кілька пресетів еквалайзера та режим з низькою затримкою 45 мс для ігор.

Акумулятор та підключення

QCY T13 Pro

QCY T13 Pro підтримують Bluetooth 6.0 та можливість одночасного підключення до двох пристроїв. Навушники сумісні як з пристроями iOS, так і з Android.

Ємність акумулятора одного навушника складає 40 мАг. Зарядний кейс також має батареєю на 450 мАг. З вимкненим ANC навушники забезпечують до 11 годин відтворення, а разом з кейсом цей час збільшується до 49 годин. З увімкненим шумозаглушенням вони обіцяють 8,5 та 38,5 годин відповідно. Всього 10 хвилин заряджання забезпечує 1,5 години прослуховування.

Ціна QCY T13 Pro в Україні — 1 000 – 1 300 грн.

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