Якісний звук і ШІ-перекладач: 1MORE випустила відкриті навушники AiClip S52 (фото)

Компанія 1MORE представила нові бездротові навушники відкритого типу AiClip S52 з програмним забезпеченням на базі штучного інтелекту (ШІ).

Навушники 1MORE AiClip S52 можуть похвалитися з 11-міліметровими драйверами, а також транскрипцією та перекладом за допомогою ШІ. Новинка вже з’явилася на китайському сайті JD.

Формфактор 1MORE AiClip S52 залишає вушний канал відкритим. Навушники кріпляться до вух за допомогою С-подібного перемички з титанового сплаву товщиною 0,5 мм та чотириточкової системи підтримки, покликаної забезпечувати стабільність під час руху.

1MORE AiClip S52 Фото: 1More

Оскільки відкриті навушники часто мають проблеми з витоком звуку, 1MORE інтегрувала в AiClip S52 технологію спрямованої передачі звуку. За словами компанії, вона обмежує витік до 10-15 децибел.

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Для відтворення звуку 1MORE AiClip S52 використовують 11-міліметрові динамічні драйвери з композитною діафрагмою. Вони підтримують стандартні кодеки SBC та AAC, LDAC для аудіо вищої роздільної здатності та включають просторову обробку звуку.

1MORE AiClip S52 Фото: 1More

1MORE AiClip S52 підтримують стандарт підключення Bluetooth 6.0, що забезпечує радіус дії з’єднання 10 метрів та багатоточкове сполучення двох пристроїв. Особливістю даної моделі є інтеграція програмного забезпечення на базі штучного інтелекту. Через застосунок 1MORE можна підключитись до DeepSeek, Tencent Hunyuan та Doubao, для транскрипції розмов, створення резюме тощо.

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Програмне забезпечення 1MORE AiClip S52 також включає інструмент перекладу для особистих розмов, що підтримує синхронний переклад 17 мовами. Відтворення, дзвінки та голосовий помічник керуються за допомогою стандартних сенсорів, які можна налаштувати в застосунку.

1MORE AiClip S52 Фото: 1More

Кожен навушник отримав акумулятор ємністю 40 мАг, здатний витримувати до 10 годин відтворення на одному заряді. Зарядний футляр USB-C ємністю 400 мАг збільшує загальний час використання до 45 годин. Навушники також мають рейтинг водонепроникності IPX5, а отже стійкі до поту та невеликої вологи.

Ціна 1MORE AiClip S52 — 103 долари.

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