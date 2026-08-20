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Надійні навушники зі змінною батареєю: новинка Sennheiser офіційно анонсована (фото)

Sennheiser Momentum True Wireless 5
Momentum True Wireless 5 | Фото: Sennheiser

Німецький бренд аудіообладнання Sennheiser анонсував бездротові навушники Momentum True Wireless 5, які стали наступником Momentum True Wireless 4.

Sennheiser Momentum True Wireless 5 пропонують низку покращень порівняно з попередником, в тому числі можливість самостійно замінити акумулятор. Деталі про навушники розкрив портал Gizmochina.

Як зазначають у виданні, більшість бездротових навушників мають назавжди вмонтовані акумулятори, тому коли вони зношуються, доводиться купувати нову пару. Новинка Momentum стала виключенням завдяки унікальній конструкції.

Навушники Sennheiser Momentum True Wireless 5
Sennheiser Momentum True Wireless 5
Фото: Sennheiser

І навушники, і зарядний футляр Momentum True Wireless 5 можна розібрати за допомогою невеликої викрутки. Тож, коли батарея остаточно виснажиться, її можна замінити.

Акумулятор Momentum True Wireless 5 витримує до 12 годин на одному заряді. Загальний час роботи разом із зарядним чохлом становить 40 годин, що є суттєвим покращенням порівняно з попередньою моделлю. Також доступна бездротова зарядка Qi.

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Momentum True Wireless 5 підтримують Dolby Atmos, просторове аудіо та інтерактивне відстеження положення голови. Для підключення навушники використовують Bluetooth 6.0.

Кольори Sennheiser Momentum True Wireless 5
Sennheiser Momentum True Wireless 5
Фото: Sennheiser

Окрім того, Sennheiser переробила амбушури та додатково налаштувала адаптивне шумозаглушення. Масив із чотирьох мікрофонів відповідає як за шумозаглушення, так і за більш природній режим прозорості.

Momentum True Wireless вийшли в лавандово-фіолетовому, мідному, джинсово-синьому, графітовому та кремовому кольорах. Всі п’ять варіантів мають металеве покриттям. Старт продажів запланований на 3 вересня.

  • Ціна Sennheiser Momentum True Wireless 5 — 299,95 доларів (близько 13 388 грн).

Нагадаємо, навушники відкритого типу Beyerdynamic Amiron ZERO перевершили дорожчу модель від популярного бренду Bose за деякими параметрами.

Фокус також повідомляв, що Realme випустила TWS-навушники Buds Air 8 Pro з вдосконаленим шумозаглушенням та фірмовим звучанням.