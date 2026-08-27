Перевершили Apple та Google: вийшли нові навушники зі штучним інтелектом (фото)

Компанія Plaud представила бездротові навушники One Explorer Edition, орієнтовані на функції штучного інтелекту (ШІ).

Plaud стверджує, що One Explorer Edition пропонують оптимальний інтерфейс для все більш автономних систем штучного інтелекту, покликаних допомагати користувачам, йдеться на сайті бренду.

Plaud One Explorer Edition можуть працювати у звичному режимі, проте, перебуваючи у футлярні, вони також можуть виконувати деякі інтелектуальні завдання. Навушники фіксують особисті розмови, дзвінки, віртуальні наради або просто роздуми користувача вголос.

Plaud One Explorer Edition

Штучний інтелект Plaud Agent інтегрується з такими платформами, як Google Calendar, Notion та Slack, щоб виконувати дії, які користувач диктує навушникам. Plaud Agent також створює готові робочі продукти, від електронних листів до документів і презентацій.

Відео дня

Важливо

Дешевші навушники з хорошим звуком: експертка порадила кращу альтернативу Bose (фото)

Окрім того, навушники підключаються до Plaud Intelligence. Це платформа, яка дозволяє користувачам вибирати з низки передових ШІ-моделей. За даними Plaud навушники використовують оновлену ​​версію Intelligence з кращою пам’яттю.

Ця можливість використовувати будь-який ШІ на власний вибір дає Plaud One Explorer Edition суттєву перевагу порівняно з навушниками Apple та Google, які підключаються лише до власних систем штучного інтелекту.

Ціна Plaud One Explorer Edition — 250 доларів (близько 1 140 грн).

Нагадаємо, німецький бренд Sennheiser анонсував бездротові навушники Momentum True Wireless 5.

Фокус також повідомляв, що 1MORE випустила навушники AiClip S52 з ПЗ на базі штучного інтелекту.