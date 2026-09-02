Недорогі навушники з ANC та просторовим аудіо: скільки коштує новинка Edifier (фото)

Компанія Edifier анонсувала нові бездротові накладні навушники W800NB, які пропонують деякі преміальні функції за доступною ціною.

Переваги Edifier W800NB включають активне шумозаглушення (ANC), LDAC, просторове аудіо та тривалий час роботи від акумулятора. Навушники вже з’явились в таких магазинах, як JD.com.

Амбушури Edifier W800NB виготовлені з пружного матеріалу з ефектом пам'яті, що має зробити їх зручними для тривалого прослуховування. Чотиривісна плаваюча структура також дозволяє амбушурам рухатися та регулюватися більш природно. Вага навушників складає 250 г.

Edifier W800NB Фото: Edifier

Для відтворення звуку Edifier W800NB використовують 40-міліметрові динамічні драйвери, а також підтримують Hi-Res Audio Wireless та LDAC, за умови, що підключений телефон або комп’ютер підтримує цей кодек. Окрім того, доступний режим просторового аудіо, який створює ширше віртуальне звукове поле.

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Edifier W800NB підтримують голосове керування та переклад у режимі реального часу. За дзвінки та голосове керування відповідають три мікрофони з функцією ШІ. Через додаток доступні налаштування еквалайзера, оновлення прошивки, зміна призначення кнопок, дитячий режим, вибір мови голосових підказок та функція пошуку навушників.

Edifier W800NB Фото: Edifier

Також варто зазначити, що ці бюджетні навушники пропонують ANC до 50 дБ. Всього є п'ять режимів шумозаглушення, включаючи режим прозорості та зменшення шуму вітру.

Edifier W800NB використовують Bluetooth 6.0 та можуть підключатися одночасно до двох пристроїв. Також є ігровий режим з низькою затримкою та підтримка дротового аудіо. Edifier обіцяє до 118 годин відтворення на одному заряді без ANC та 60-70 годин з увімкненим ANC.

Ціна Edifier W800NB — близько 43 доларів.

Нагадаємо, Plaud представила бездротові навушники One Explorer Edition, орієнтовані на функції штучного інтелекту.

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