Anker випустила навушники Soundcore AeroClip 2: ціна та характеристики новинки (фото)

Компанія Anker представила бездротові відкриті навушники Soundcore AeroClip 2. Згодом також очікується версія Pro з функцією запису та штучним інтелектом.

Навушники Anker Soundcore AeroClip 2 надійдуть у продаж 22 вересня 2026 року. Ключові характеристики новинки розкрив портал Notebookcheck.

Anker Soundcore AeroClip 2 оснащені 12-міліметровим драйвером, LDAC та функцією обробки дзвінків Whisper Mode. Навушники представлені у чорному, коричневому та кремовому кольорах.

Чорні Anker Soundcore AeroClip 2 Фото: Anker Кремові Anker Soundcore AeroClip 2 Фото: Anker

За даними Anker, форма Soundcore AeroClip 2 форма була створена на основі понад 2000 типів вух і підходить 99 відсоткам користувачів. Навушники мають м’яку петлю, яка обгортає край вуха, а не герметизує його.

Оскільки відкриті навушники зазвичай жертвують басами заради комфорту, Soundcore AeroClip 2 компенсують це 12-міліметровим динаміком та підтримкою LDAC. Для дзвінків використовується фірмовий чіп Thus AI, який виділяє мовлення з фонового шуму та має режим Whisper Mode, що покращує чіткість голосу співрозмовника.

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Навушники підтримують Bluetooth 6.0 та бездротову зарядку чохла. Заявлений час роботи від акумулятора становить 8 годин. З чохлом ця цифра зростає до 32 годин. Десять хвилин заряджання забезпечують чотири години роботи.

У січні 2027 року також вийде модель Soundcore AeroClip 2 Pro цікавішим набором функцій. Навушники пропонуватимуть запис одним дотиком, створення нотаток та до восьми годин локального сховища аудіо з можливістю пошуку записів за допомогою запитань простими словами.

Ціна Anker Soundcore AeroClip 2 — 179,99 євро (близько 9 300 грн).

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