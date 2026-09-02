Дротові навушники повертаються: експерт порадив нову модель з вражаючим звуком (фото)

Навушники Noble Audio Vanguard пропонують напрочуд хороший звук для свого сегмента, а також вирізняються серед конкурентів дизайном.

Noble Audio Vanguard вийшли в липні 2026 року як своєрідний наступник Noble Audio Knight. Враженнями від тестування новинки поділився експерт порталу TechRadar Гаррі Падоан.

За словами Падоана, Noble Audio Vanguard не схожі на типові внутрішньоканальні навушники. Автор відзначив корпус у середньовічному стилі, футляр для насадок у формі щита та стильний кабель чорного кольору.

Noble Audio Vanguard Фото: Future

Навушники використовують три драйвери, кожен з яких орієнтований на певні функції. Для низьких частот призначений 10-мм динамічний драйвер, але також є два спеціально розроблених збалансованих драйвери з арматурою — один для середньо-високих частот, а інший для надвисоких.

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Noble Audio Vanguard Фото: Future

Noble Audio Vanguard підключаються за допомогою стандартного 4,4-мм роз'єму, хоча також є адаптер USB-C. Варто враховувати, що у комплекті немає варіанту з 3,5-мм роз'ємом, тому для таких випадків доведеться використовувати адаптер.

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Падоан також зауважив, що Noble Audio Vanguard продаються з величезною кількістю додаткових амбушур, включаючи гелєві та пінопластові варіанти. Самі навушники доволі масивні та сильно виступають з вух. Попри це, вони виявились зручними для тривалого носіння.

Що стосується якості звуку, експерт похвалив чистий, збалансований бас, текстуровані середні частоти та особливо чіткі високі частоти. За його словами, навушники забезпечують вражаючий рівень деталізації та точності звучання, як для своєї ціни.

Ціна Noble Audio Vanguard в Україні — 16 999 грн.

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