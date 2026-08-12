Какие беспроводные наушники купить в 2026 году: 3 качественные модели на любой вкус (фото)

Лучшие современные беспроводные наушники могут похвастаться не только отличным звуком, но и превосходным шумоподавлением и удобной посадкой, что делает их идеальным выбором для поездок в общественном транспорте и работы в шумных офисах.

Обозревательница гаджетов Тэмми Роджерс опробовала различные наушники во время долгих поездок на автобусе на работу. В статье для Tom's Guide эксперт назвала 3 модели, которые понравились ей больше всего.

Bowers & Wilkins PX7 S3

Bowers & Wilkins PX7 S3 Фото: Tom's Guide

Bowers & Wilkins PX7 S3 возглавили список лучших беспроводных наушников благодаря отличному соотношению качества звучания, удобства и эстетики. По словам Роджерса, они очень просты в использовании, работают на одном заряде до 30 дней с отключенным активным шумоподавлением (ANC) и до недели с включенным ANC.

После примерно семи часов непрерывного ношения наушников Bowers & Wilkins PX7 S3 автор отметила, что не почувствовала ни малейшего дискомфорта. Это стало возможным благодаря мягким накладкам, расположенным в идеальных местах.

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Кабель USB-C 3,5 мм в защитном чехле позволяет не беспокоиться о подключении Bowers & Wilkins PX7 S3 к рабочему компьютеру, если соединение по Bluetooth недоступно. Качество звонков тоже превосходное, особенно если наушники подключены через кабель.

Роджерс отметила хорошую детализацию звука, мощные басы и широкие средние частоты. Что касается ANC, наушники отлично справлялись с подавлением шумов во время поездок на автобусе и поезде, а режим прозрачности хорошо выделял нужные голоса в шумных помещениях.

Преимущества Bowers & Wilkins PX7 S3:

сбалансированный звук;

невероятные низкие частоты;

комфорт;

превосходный прочный корпус.

Недостатки Bowers & Wilkins PX7 S3:

существуют модели с более эффективным ANC.

1More Sonoflow Pro

1More Sonoflow Pro Фото: tomsguide.com

1More Sonoflow Pro — это более бюджетный вариант для тех, кто ищет наушники для поездок и использования в общественных местах.

После подключения всех устройств 1More Sonoflow очень прост в использовании, хотя в ходе недельного тестирования по дороге на работу и с работы Роджерс обнаружила несколько проблем. Например, для включения и выключения требовалось немного дольше удерживать кнопку.

По данным 1More, время работы аккумулятора составляет 100 часов с включенной функцией ANC и 65 часов при отключенном шумоподавлении. Хотя недельного тестирования не хватило, чтобы проверить эти цифры, в реальных условиях наушники проработали около 50 часов.

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Автор также отметила, что могла бы без труда носить 1More Sonoflow целый день, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Однако стоит учитывать, что они сидят довольно свободно, поэтому не стоит сильно трясти головой.

Звучание 1More Sonoflow Pro оказалось достаточно детализированным и плотным, особенно с учетом цены. При включенном ANC автор не слышала нежелательных шумов, таких как звук двигателя, а разговоры окружающих были хорошо приглушены. Режим прозрачности тоже был удовлетворительным.

Преимущества 1More Sonoflow Pro:

качественный звук

неплохое ANC;

удобство;

полезное приложение.

Недостатки 1More Sonoflow Pro:

слегка скрипучая петля.

CMF Buds Pro 2

CMF Buds Pro 2 Фото: PhoneArena

CMF Buds Pro 2 могут похвастаться приятным соотношением цены и характеристик. Эти наушники обладают широким спектром функций, которые работают так же хорошо, как и в моделях, стоящих в три раза дороже.

CMF Buds Pro 2 достаточно просты в управлении, хотя их сенсорное управление иногда вызывало проблемы. В целом их легко активировать, однако иногда приходится нажимать два или три раза. Устанавливать приложение не обязательно, но эксперт советует это сделать, чтобы получить доступ к настройкам эквалайзера и пространственного звука.

CMF Buds Pro 2 плотно прилегают благодаря мягким силиконовым амбушюрам, а форма наушников не давит на болезненные места. Однако стоит учитывать, что их нельзя использовать в качестве офисной гарнитуры, как предыдущие модели.

Функция ANC в этих наушниках может составить конкуренцию некоторым более дорогим моделям, эффективно подавляя шум. Они хорошо подходят для шумных автобусов и без проблем поддерживают режим прозрачности. Звук также порадовал — Роджерс высоко оценила басы и детализацию.

Преимущества CMF Buds Pro 2:

ANC уровня Apple

высококачественные басы;

пространственный звук;

доступность;

время работы от аккумулятора.

Недостатки CMF Buds Pro 2:

легкий гул статического шума;

срезание высоких частот в некоторых пользовательских эквалайзерах.

Напомним, что компания QCY выпустила беспроводные наушники T13 Pro, которые отличаются привлекательным соотношением цены и характеристик.

Фокус также сообщал, что наушники среднего ценового сегмента Bose QuietComfort 2nd Gen получили ряд премиальных функций.