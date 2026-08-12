Які бездротові навушники купити у 2026 році: 3 якісні моделі на будь-який смак (фото)

Найкращі сучасні бездротові навушник можуть похвалитися не лише відмінним звуком, але з чудовим шумозаглушенням та зручною посадкою, що робить їх ідеальними для поїздок у транспорті та роботи у шумних офісах.

Оглядачка гаджетів Теммі Роджерс випробувала різні навушники під час довгих поїздок автобусом на роботу. У статті для Tom's Guide експертка назвала 3 моделі, які порадували її найбільше.

Bowers & Wilkins PX7 S3

Bowers & Wilkins PX7 S3 Фото: Tom's Guide

Bowers & Wilkins PX7 S3 очолили список найкращих бездротових навушників завдяки чудовому співвідношенню звучання, зручності та естетики. За словами Роджерс, вони дуже прості у використанні, працюють на одному заряді до 30 днів з вимкненим активним шумозаглушенням (ANC) та до тижня з вимкненим ANC.

Після приблизно семи годин безперервного носіння Bowers & Wilkins PX7 S3 авторка зазначила, що не відчула жодного дискомфорту. Це стало можливим завдяки м’яким накладкам, розташованих в ідеальних місцях.

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Кабель USB-C 3,5 мм у захисному чохлі дозволяє не турбуватися про підключення Bowers & Wilkins PX7 S3 до робочого комп’ютера, якщо з’єднання Bluetooth недоступне. Якість дзвінків теж чудова, особливо якщо навушники підключені через кабель.

Роджерс відзначила хорошу деталізацію звуку, потужні баси та широкі середні частоти. Що стосується ANC, навушники чудово справлялися з заглушенням звуків під час поїздок автобусом та поїздом, а режим прозорості добре виділяв потрібні голоси в галасливих приміщеннях.

Переваги Bowers & Wilkins PX7 S3:

збалансований звук;

неймовірні низькі частоти;

комфорт;

чудовий жорсткий корпус.

Недоліки Bowers & Wilkins PX7 S3:

існують моделі з кращим ANC.

1More Sonoflow Pro

1More Sonoflow Pro Фото: tomsguide.com

1More Sonoflow Pro — це більш бюджетний варіант для тих, хто шукає навушники для поїздок та користування у громадських місцях.

Після підключення всіх пристроїв 1More Sonoflow дуже легко використовувати, хоча під час тижневого тестування дорогою на роботу і з роботи Роджерс виявивила кілька проблем. Наприклад, увімкнення та вимкнення вимагало трохи тривалішого натискання.

За даними 1More, час роботи акумулятора становить 100 годин з увімкненим ANC та 65 годин, якщо вимкнути шумозаглушення. Хоча тижневого тестування не вистачило, щоб перевірити ці цифри, в реальному житті навушники витримали близько 50 годин.

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Авторка також зазначила, що легко могла б носити 1More Sonoflow цілий день, не відчуваючи жодного дискомфорту. Проте варто враховувати, що вони сидять досить вільно, тож не варто сильно трясти головою.

Звучання 1More Sonoflow Pro виявилось досить деталізованим та щільним, особливо з огляду на ціну. З увімкненим ANC авторка не чула небажаних шумів, таких як звук двигуна, а розмови людей навколо були добре приглушені. Режим прозорості теж був задовільним.

Переваги 1More Sonoflow Pro:

солідний звук

непогане ANC;

зручність;

корисний застосунок.

Недоліки 1More Sonoflow Pro:

трохи скрипуча петля.

CMF Buds Pro 2

CMF Buds Pro 2 Фото: PhoneArena

CMF Buds Pro 2 можуть похвалитися приємним співвідношенням ціни та характеристик. Ці навушники мають широкий спектр функцій, що працюють так само добре, як на втричі дорожчих моделях.

CMF Buds Pro 2 досить прості в управлінні, хоча їхнє сенсорне керування іноді викликало проблеми. Загалом їх легко активувати, однак іноді потрібно натиснути двічі або тричі. Застосунок завантажувати не обов’язково, але експертка радить це зробити, щоб отримати доступ до налаштування еквалайзера та просторового звуку.

CMF Buds Pro 2 щільно прилягають завдяки м’яким силіконовим амбушурам, а форма навушників не тисне на болючі місця. Однак варто враховувати, що їх не можна перетворити на офісну гарнітуру, як попередні моделі.

ANC на цих навушниках може конкурувати з деякими дорожчими варіантами, блокуючи багато шуму. Вони добре підходять для галасливих автобусів та без проблем підтримують режим прозорості. Звук також порадував — Роджерс похвалила баси та деталізацію.

Переваги CMF Buds Pro 2:

ANC рівня Apple

високоякісні баси;

просторовий звук;

доступність;

час роботи від батареї.

Недоліки CMF Buds Pro 2:

легкий гул статичного шуму;

обрізання високих частот у деяких користувацьких еквалайзерах.

Нагадаємо, QCY випустила бездротові навушники T13 Pro, які вирізняються приємним співвідношеннями ціни та характеристик.

Фокус також повідомляв, що середньобюджетні навушники Bose QuietComfort 2nd Gen отримали низку преміальних функцій.