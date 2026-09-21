Функції флагмана за середню ціну: які навушники радить експерт на 2026 рік (фото)

Навушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro пропонують ефективне активне шумозаглушення, сенсорний дисплей та чудову якість звуку, проте коштують дешевше за версію Pro Max.

Anker Soundcore Liberty 5 Pro позиціонуються як навушники середнього класу, що займають проміжну ланку між Liberty 5 та Liberty 5 Pro Max. Враженнями від тестування навушників поділився експерт порталу PCMag Крістіан де Лупер.

Дизайн

Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: PCMag

Навушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro мають змінні стабілізатори, які утримують їх на місці. Для ідеальної посадки можна вибрати один із трьох розмірів. Вони продаються у чорному, синьому, рожевому та білому кольорах.

Корпус Liberty 5 Pro оснащений повноекранним переднім дисплеєм, чутливим до дотиків, що дозволяє отримати доступ до функцій та елементів керування, таких як режими шуму, звукові профілі та перемикачі просторового звуку.

Видео дня

Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: PCMag

Самі навушники теж підтримують сенсорне керування. За словами експерта, воно працює добре, але користуватися ним дещо незручно, оскільки кожен дотик супроводжуються досить гучним звуком підтвердження.

Управління можна налаштувати на свій смак через додаток. Програма дозволяє встановити бажані функції для одинарного, подвійного, потрійного натискання та натискання з утриманням, серед яких — регулювання гучності, голосовий асистент, режим перекладу та багато іншого.

В комплект Anker Soundcore Liberty 5 Pro входять три додаткові пари вушних насадок, дві додаткові пари амбушур та короткий зарядний кабель USB-A-USB-C.

Шумозаглушення

Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: PCMag

Anker Soundcore Liberty 5 Pro використовують новий чип штучного інтелекту Anker Thiu, який керує роботою активного шумозаглушення (ANC) разом з 10 датчиками. Автор зазначив, що ANC працює дуже добре для пари навушників за таку ціну.

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У літаку Anker Soundcore Liberty 5 Pro можуть придушити більшість фонового шуму, включаючи значну частину низькочастотного гулу двигунів. ANC має легке маскуюче шипіння, проте воно непомітне під час відтворення музики.

В ході тестування Anker Soundcore Liberty 5 Pro також добре впорались з шумом у кав’ярні. Проте режим прозорості виявився не найкращим, оскільки навушники не можуть відтворювати високі частоти, роблячи навколишні звуки дещо глухими.

Звук

Anker Soundcore Liberty 5 Pro Фото: PCMag

Експерт високо оцінив звучання Anker Soundcore Liberty 5 Pro, відзначивши хороший бас, чітке розділення інструментів та насичене загальне звучання. За замовчуванням вони налаштовані на низькі частоти, проте це можна змінити за допомогою еквалайзера. Навушник також підтримують просторовий звук, як і версія Pro Max.

Акумулятор

Anker обіцяє 6,5 годин безперервного відтворення музики на одному заряді акумулятора з увімкненим активним шумозаглушенням. Разом із зарядним футляром навушники здатні витримати до 28 годин прослуховування з ANC.

Швидка зарядка через USB-C вони забезпечує чотири години відтворення всього за п'ять хвилин. Приємним бонусом також стала підтримка чохлом бездротової зарядки.

Ціна Anker Soundcore Liberty 5 Pro — 169,99 доларів (близько 7 600 грн).

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