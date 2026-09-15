Дешеві навушники з флагманськими функціями: розкрито ціну Ugreen HiTune T8 (фото)

Компанія Ugreen представила недорогі бездротові навушники HiTune T8, оснащені низкою сучасних аудіофункцій.

Навушники Ugreen HiTune T8 пропонують активне шумозаглушення (ANC), аудіо високої роздільної здатності та вбудовані інструменти транскрипції за значно нижчою ціною, ніж конкуренти. Новинка вже з’явилась на китайському сайті JD.

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Ugreen HiTune T8 Фото: UGREEN

Ugreen HiTune T8 використовують 12,4-мм динамічні драйвери з титановим покриттям. Вони підтримують стандартні кодеки SBC та AAC, а також LDAC для потокової передачі аудіо високої роздільної здатності.

Завдяки підтримці LDAC навушники мають сертифікат Hi-Res Wireless Audio. За допомогою супутнього застосунку можна вручну налаштовувати параметри еквалайзера та вмикати функцію просторової імітації звуку.

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Дизайн та акумулятор

Ugreen HiTune T8 Фото: UGREEN

Ugreen HiTune T8 мають стандартний внутрішньоканальний дизайн, а клас водонепроникності IPX5 дозволяє їм витримувати піт або легкий дощ. У комплект входять п’ять силіконових амбушур. Разом із зарядним кейсом навушники важать 49,4 г. Габарити футляра становлять 62 x 51,5 x 26,8 мм.

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Акумулятор зарядного кейса має ємність 600 мАг, чого достатньо для 50 годин роботи навушників. Самі навушники витримують до 11 годин без підзарядки. Однак варто враховувати, що ці цифри базуються на прослуховуванні на 50% гучності з вимкненим кодеком AAC та ANC.

ANC та підключення

Ugreen HiTune T8 Фото: UGREEN

Для шумозаглушення Ugreen HiTune T8 використовують систему із шести мікрофонів. Виробник обіцяє зменшення шуму до 55 дБ та обробку частот до 4000 Гц. Новинка підтримує три рівні ANC та може автоматично перемикатися між ними залежно від шуму навколо.

Навушники підключаються через Bluetooth 6.0 та підтримують багатоточкове з’єднання, що дозволяє підключати їх до двох пристроїв одночасно та перемикатися між ними. Програмне забезпечення також включає функції штучного інтелекту, серед яких транскрипція запису в реальному часі, короткий зміст зустрічей, генерація тексту та переклад у реальному часі.

Ціна Ugreen HiTune T8 — 26 доларів (близько 1 160 грн).

Нагадаємо, Vivo випустила бюджетні навушники з просторовим звуком та містким акумулятором.

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