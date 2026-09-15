Недорогие наушники с флагманскими функциями: раскрыта цена Ugreen HiTune T8 (фото)

Компания Ugreen представила недорогие беспроводные наушники HiTune T8, оснащенные рядом современных аудиофункций.

Наушники Ugreen HiTune T8 предлагают активное шумоподавление (ANC), аудио высокого разрешения и встроенные инструменты для транскрипции по значительно более низкой цене, чем у конкурентов. Новинка уже появилась на китайском сайте JD.

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Ugreen HiTune T8 Фото: UGREEN

В наушниках Ugreen HiTune T8 используются 12,4-мм динамические драйверы с титановым покрытием. Они поддерживают стандартные кодеки SBC и AAC, а также LDAC для потоковой передачи аудио высокого разрешения.

Благодаря поддержке LDAC наушники имеют сертификат Hi-Res Wireless Audio. С помощью сопутствующего приложения можно вручную настраивать параметры эквалайзера и включать функцию имитации пространственного звучания.

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Дизайн и аккумулятор

Ugreen HiTune T8 Фото: UGREEN

Ugreen HiTune T8 имеют стандартную внутриканальную конструкцию, а класс водонепроницаемости IPX5 позволяет им выдерживать пот или небольшой дождь. В комплект входят пять силиконовых амбушюр. Вместе с зарядным чехлом наушники весят 49,4 г. Габариты чехла составляют 62 x 51,5 x 26,8 мм.

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Аккумулятор зарядного чехла имеет емкость 600 мАч, чего достаточно для 50 часов работы наушников. Сами наушники работают до 11 часов без подзарядки. Однако стоит учитывать, что эти цифры основаны на прослушивании на 50% громкости с выключенными кодеком AAC и ANC.

ANC и подключение

Ugreen HiTune T8 Фото: UGREEN

Для шумоподавления в Ugreen HiTune T8 используется система из шести микрофонов. Производитель обещает снижение шума до 55 дБ и обработку частот до 4000 Гц. Новинка поддерживает три уровня ANC и может автоматически переключаться между ними в зависимости от окружающего шума.

Наушники подключаются через Bluetooth 6.0 и поддерживают многоточечное соединение, что позволяет подключать их к двум устройствам одновременно и переключаться между ними. Программное обеспечение также включает функции искусственного интеллекта, среди которых транскрипция записи в режиме реального времени, краткое содержание встреч, генерация текста и перевод в режиме реального времени.

Цена Ugreen HiTune T8 — 26 долларов (около 1 160 грн).

Напомним, что компания Vivo выпустила бюджетные наушники с пространственным звуком и емким аккумулятором.

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