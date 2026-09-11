Пространственный звук, емкая батарея и низкая цена: Vivo выпустила новые беспроводные наушники (фото)

Компания Vivo представила бюджетные беспроводные наушники, которые отличаются длительным временем автономной работы, неплохим звуком и низкой задержкой.

Несмотря на доступную цену, новые Vivo Buds обладают рядом солидных характеристик. Подробности о новинке раскрыл портал Gizmochina.

Vivo Buds оснащены 10-миллиметровыми динамическими драйверами высокого разрешения с диафрагмой из PU и PEEK. Они поддерживают звуковые эффекты DeepX 4.0, такие как Mega Bass, Clear Voice, Clear High Pitch и режим Audiobook, а также 10-полосный эквалайзер для ручной настройки.

Vivo Buds Фото: Vivo

Пространственный звук поддерживается на совместимых смартфонах Vivo и iQOO с режимами Theatre, Concert Hall, Studio и Live Concert. Также имеются четыре микрофона с функцией шумоподавления Dual-Mic AI Call Noise Cancellation, разработанной для уменьшения фоновых шумов.

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Vivo Buds поддерживают Bluetooth 6.1, многоточечное подключение к двум устройствам и режим с низкой задержкой 42 мс для игр на смартфонах Vivo и iQOO. Кроме того, наушники поддерживают Google Fast Pair, Find My Vivo Buds, сенсорное управление и дистанционное управление камерой на совместимых устройствах Vivo.

Одним из основных преимуществ Vivo Buds также стали аккумуляторы емкостью 53 мАч, рассчитанные на 12 часов воспроизведения музыки. Зарядный чехол емкостью 525 мАч увеличивает общее время воспроизведения до 50 часов. Каждый наушник весит около 3,8 г и защищен от пыли и воды по стандарту IP54.

Цена Vivo Buds — 20 долларов (около 890 грн).

Напомним, японская компания Audio-Technica представила новые беспроводные наушники ATH-AL5NC.

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