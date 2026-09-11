Просторовий звук, містка батарея та низька ціна: Vivo випустила нові бездротові навушники (фото)

Компанія Vivo представила бюджетні бездротові навушники, які пропонують тривалий час роботи від акумулятора, пристойний звук та низьку затримку.

Попри доступну ціну, нові Vivo Buds отримали низку солідних характеристик. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Vivo Buds оснащені 10-міліметровими динамічними драйверами високої роздільної здатності з діафрагмою з PU та PEEK. Вони підтримують звукові ефекти DeepX 4.0, такі як Mega Bass, Clear Voice, Clear High Pitch та режим Audiobook, а також 10-смуговий еквалайзер для ручного налаштування.

Vivo Buds Фото: Vivo

Просторовий звук підтримується на сумісних смартфонах Vivo та iQOO з режимами Theatre, Concert Hall, Studio та Live Concert. Також є чотири мікрофони з функцією шумозаглушення Dual-Mic AI Call Noise Cancellation, розробленою для зменшення фонових звуків.

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Vivo Buds підтримують Bluetooth 6.1, багатоточкове підключення для двох пристроїв та режим з низькою затримкою 42 мс для ігор на смартфонах Vivo та iQOO. Окрім того, навушники пропнують Google Fast Pair, Find My Vivo Buds, сенсорне керування та дистанційне керування камерою на сумісних пристроях Vivo.

Однією з основних переваг Vivo Buds також стали акумулятори ємністю 53 мАг, розраховані на 12 годин відтворення музики. Зарядний футляр ємністю 525 мАг збільшує загальний час відтворення до 50 годин. Кожен навушник важить близько 3,8 г і захищений від пилу та води за стандартом IP54.

Ціна Vivo Buds — 20 доларів (близько 890 грн).

Нагадаємо, японська компанія Audio-Technica представила нові бездротові навушники ATH-AL5NC.

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