Якісний звук за доступну ціну: експерт порадив альтернативу AirPods до 3 000 грн (фото)

Навушники Tribit FlyBuds C3 пропонують чудову якість звуку, пристойне активне шумозаглушення (ANC) та зручну посадку за доволі приємною ціною.

Співвідношення вартості та характеристик робить Tribit FlyBuds C3 одними з найкращих навушників 2026 року у своєму сегменті. Такого висновку дійшов експерт порталу Tom's Guide Ешлі Тім.

Дизайн

Tribit FlyBuds C3 Фото: Tom's Guide

Завдяки чорному покриттю з глянцевим блиском та металевими деталями Tribit FlyBuds C3 виглядають набагато дорожчими, ніж вони є насправді. Клас захисту IP55 робить їх ідеальним вибором для прогулянок під дощем та тренувань.

За словами Тіма, Tribit FlyBuds C3 дуже зручні для тривалого носіння. Навушники постачаються з трьома амбушурами різного розміру. Один навушник важить близько 4 г, завдяки чому вони майже не відчуваються у вухах.

Видео дня

Tribit FlyBuds C3 мають сенсорні елементи керування, які виявились дуже чутливими. За допомогою дотиків можна відтворювати або призупиняти музику, відповідати на дзвінки, а також активувати ANC.

Підключення

Для підключення до пристроїв Tribit FlyBuds C3 використовують Bluetooth 6.0, радіус дії якого становить 1,2 метра. Вони мають багатоточкове підключення, що дозволяє легко підключатися до смартфона та ноутбука одночасно. Навушники підтримують кодеки SBC та AAC.

Якість звуку

Tribit FlyBuds C3 Фото: Tom's Guide

Попри доступну ціну, Tribit FlyBuds C3 пропонують чудовий звук. Автор наголосив, що завдяки кільком налаштуванням у супутньому додатку йому навіть вдалося досягти звучання, якого можна очікувати від AirPods 3 .

Для преміального звуку Тім рекомендує використовувати еквалайзер із покращеними басами та нижчими високими частотами, наприклад, пресет BassX, або створити свій власний. Без налаштувань високі частоти іноді можуть звучати ледь помітно.

Шумозаглушення

Тестування показало, що Tribit FlyBuds C3 добре блокують звуки розмов навколо та тиху музику. Всього є п’ять рівнів ANC на вибір.

Опитування Які беспровідні навушники ви носите? Опитування відкрите до AirPods Xiaomi JBL Beyerdynamic CMF Sony JLab OnePlus Shokz Інші Голосувати

Проте варто враховувати, що під час групового дзвінка 6 мікрофонів та технологія штучного інтелекту не дуже допомогли заблокувати навколишні звуки. За словами співрозмовників, голос експерта був дуже лунким.

Акумулятор

Tribit FlyBuds C3 Фото: Tom's Guide

Tribit FlyBuds C3 витримують 8 годин прослуховування музики з вимкненим ANC. Разом із зарядним футляром цей час зростає до 35 годин. З увімкненим ANC можна очікувати 6 та 25 годин роботи відповідно.

Вердикт

Тести Tribit FlyBuds C3 показали, що не обов’язково витрачати багато грошей, щоб отримати хорошу якість звуку, пристойне шумозаглушення, комфорт та чудовий дизайн. Водночас варто враховувати, що високі частоти за замовчуванням доволі слабкі, а якість дзвінків могла б бути кращою.

Офіційна роздрібна ціна Tribit FlyBuds C3 в Європі — 49.99 євро (близько 2 550 грн).

Нагадаємо, навушники Anker Soundcore Liberty 5 Pro пропонують ефективне ANC, сенсорний дисплей та чудову якість звуку, проте коштують дешевше за версію Pro Max.

Фокус також повідомляв, що Ugreen представила недорогі бездротові навушники HiTune T8, оснащені низкою сучасних аудіофункцій.