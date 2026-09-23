Недорогий смартфон Samsung, який прослужить довго: перші враження від Galaxy A18 (фото)

Компанія Samsung нещодавно випустила бюджетний смартфон Galaxy A18, орієнтований на базові функції та тривалу підтримку програмного забезпечення.

Samsung Galaxy A18 отримав новий процесор, трохи масивніший корпус та вищий клас захисту від води та пилу, ніж його попередник Galaxy A17. Першими враженнями від новинки поділились експерти порталу GSMArena.

Galaxy A18 отримав пластиковий корпус вагою 200 г, доступний у чорному, сірому та світло-блакитному кольорах. В огляді використовується блакитний варіант. Автори відзначили, що пристрій чудово виглядає та приємно відчувається у руці.

Samsung Galaxy A18 Фото: gsmarena.com

Права кнопка живлення включає сканер відбитків пальців. За словами експертів, він працює швидко та точно. AMOLED-дисплей залишився незмінним порівняно з минулим поколінням, пропонуючи діагональ 6,7 дюйма, роздільну здатність 1080 × 2340, частоту оновлення 90 Гц.

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Samsung Galaxy A18 Фото: gsmarena.com

Акумулятор має ємність 5000 мАг із зарядкою потужністю 25 Вт, як і в Galaxy A17. Основна камера на 50 МП має прийнятний сенсор 1/2,76 дюйма та світлосильний об'єктив f/18 зі стабілізацією. На думку оглядачів, це поєднання здатне забезпечити хорошу якість фото.

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Galaxy A18 працює на Android 17 з оболонкою Samsung One UI 9. Samsung обіцяє 6 років оновлень Android та патчів безпеки. Телефон постачається зі 128 ГБ або 256 ГБ пам’яті та обмежений покриттям 4G. До комплекту входить кабель USB-C, телефон та інструмент для виймання SIM-картки.

У підсумку експерти зазначили, що Galaxy A18 не можна назвати захопливим пристроєм, проте він ідеально підійде шанувальникам Samsung, яким потрібен надійний та простий телефон.

Ціна Samsung Galaxy A18 в Україні — 12 599 грн.

Samsung Galaxy A18 Фото: gsmarena.com

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