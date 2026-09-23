Недорогой смартфон Samsung, который прослужит долго: первые впечатления от Galaxy A18 (фото)

Компания Samsung недавно выпустила бюджетный смартфон Galaxy A18, ориентированный на базовые функции и долгосрочную поддержку программного обеспечения.

Samsung Galaxy A18 получил новый процессор, чуть более массивный корпус и более высокий класс защиты от воды и пыли, чем его предшественник Galaxy A17. Первыми впечатлениями о новинке поделились эксперты портала GSMArena.

Galaxy A18 получил пластиковый корпус весом 200 г, доступный в черном, сером и светло-голубом цветах. В обзоре фигурирует голубой вариант. Авторы отметили, что устройство отлично выглядит и приятно лежит в руке.

Samsung Galaxy A18 Фото: gsmarena.com

Правая кнопка питания включает сканер отпечатков пальцев. По словам экспертов, он работает быстро и точно. AMOLED-дисплей остался неизменным по сравнению с прошлым поколением, предлагая диагональ 6,7 дюйма, разрешение 1080 × 2340 и частоту обновления 90 Гц.

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Samsung Galaxy A18 Фото: gsmarena.com

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 25 Вт, как и в Galaxy A17. Основная камера на 50 МП оснащена приемлемым сенсором размером 1/2,76 дюйма и светосильным объективом f/18 со стабилизацией. По мнению обозревателей, такое сочетание способно обеспечить хорошее качество фотографий.

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Galaxy A18 работает на Android 17 с оболочкой Samsung One UI 9. Samsung обещает 6 лет обновлений Android и патчей безопасности. Телефон поставляется с 128 ГБ или 256 ГБ памяти и поддерживает только 4G. В комплект входит кабель USB-C, телефон и инструмент для извлечения SIM-карты.

По итогу эксперты отметили, что Galaxy A18 нельзя назвать впечатляющим устройством, однако он идеально подойдет поклонникам Samsung, которым нужен надежный и простой телефон.

Цена Samsung Galaxy A18 в Украине — 12 599 грн.

Samsung Galaxy A18 Фото: gsmarena.com

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