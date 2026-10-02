Смартфоны Samsung неожиданно подорожали: названы все модели, которые выросли в цене

Компания Samsung повысила цены на смартфоны серии Galaxy S26 как минимум на 100 долларов как на европейском рынке, так и в других регионах.

Хотя смартфоны, как правило, дешевеют через полгода после запуска, флагманская серия Samsung Galaxy S26 стала исключением. На это обратил внимание портал GSMArena.

На региональных сайтах Samsung отмечен рост стоимости Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, тогда как цены на более доступный флагман Galaxy S26 FE остались неизменными. Речь идет о США, континентальной Европе, Великобритании, Канаде и Индии.

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Что касается Galaxy S26 Ultra с 1 ТБ памяти, то его цена выросла на целых 200 долларов в США и 230 евро в Европе. Цены на прошлогодние флагманы Galaxy S25, судя по всему, остаются стабильными.

Стоит отметить, что смартфоны Apple и Google в этом году тоже подорожали. По слухам, грядущая серия Samsung Galaxy S27 также принесет очередное повышение цен.

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Рост цен на Galaxy S26 в Европе

Samsung Galaxy S26 Ultra:

256 ГБ — от 1450 до 1550 евро.

512 ГБ — от 1650 до 1750 евро.

1 ТБ — от 1920 до 2150 евро.

Samsung Galaxy S26+:

256 ГБ — от 1250 до 1350 евро.

512 ГБ — от 1450 до 1550 евро.

Samsung Galaxy S26:

256 ГБ — от 1000 до 1100 евро.

512 ГБ — от 1200 до 1300 евро.

Напомним, что компания Samsung представила бюджетные смартфоны Galaxy M08 и Galaxy F08.

Фокус также сообщал, что компания Samsung впервые анонсировала открытые наушники Galaxy Buds On.