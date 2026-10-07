Новий недорогий телефон з потужною батареєю на 8000 мАг: вийшов Vivo Y32 (фото)

Компанія Vivo непомітно випустила на міжнародних ринках новий бюджетний смартфон Y32, оснащений ємним акумулятором.

Смартфон Vivo Y32 був помічений в кількох країнах, включаючи Бангладеш та Непал. Характеристики пристрою розкриті на локальних сайтах Vivo.

Vivo Y32 доповнив серію Y, яка вже включає кілька бюджетних моделей Android, таких як Vivo Y500i та Y05. Новинка працює на базі 6-нм чипсета Unisoc T7300 з двома ядрами з тактовою частотою 2,2 ГГц та шістьма ядрами з частотою 2,0 ГГц. Доступно 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X та 128 ГБ сховища UFS 2.2. Пам'ять можна розширити до 2 ТБ.

Vivo Y32 Фото: Vivo

Смартфон оснащений 6,87-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 1592 x 720 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю 1300 ніт. Він має стереодинаміки, бічний датчик відбитків пальців, рейтинг захисту IP68/IP69 та працює під управлінням OriginOS 6 на базі Android 16.

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Однією з переваг Vivo Y32 став акумулятор ємністю 8000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 44 Вт. Телефон також використовує 50-мегапіксельну основну камеру в поєднанні з 2-мегапіксельним датчиком глибини та 8-мегапіксельною фронтальною камерою.

Vivo Y32 доступний у кольорах Twilight Red та Sunset Orange. Смартфон має товщину 8,69 мм та важить 229 г у кольорі Twilight Red, тоді як Sunset Orange має товщину 8,79 мм та важить 230 г.

Vivo Y32 Фото: Vivo

Ціна Vivo Y32 поки не розголошується. Попередня версія цього смартфона 2021 року випуску коштувала близько 219 доларів (приблизно 9 830 грн).

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