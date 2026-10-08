Недорогий, але витривалий смартфон Xiaomi: яка модель здивувала у тестах акумулятора (фото)

Смартфон Redmi Note 17 Pro від Xiaomi продемонстрував надзвичайно тривалий час автономної роботи під час незалежного тестування.

Телефон Redmi Note 17 Pro може похвалитися одним з найвитриваліших акумуляторів у середньому ціновому діапазоні. Такого висновку дійшли експерти порталу Notebookcheck, які провели тести на автономність.

Ця модель Redmi використовує кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 8340 мАг у поєднанні з доволі енергоефективним процесором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Батарея підтримує швидку дротову зарядку потужністю 67 Вт.

Redmi Note 17 Pro Фото: notebookcheck.com

Redmi Note 17 Pro отримав дисплей CrystalRes AMOLED із частотою оновлення 120 Гц, який споживає в середньому менше енергії, ніж його прямий конкурент Samsung Galaxy A57. Водночас він все ще має потенціал для оптимізації енергоспоживання.

Видео дня

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Тестування Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro Фото: notebookcheck.com

В ході випробування Redmi Note 17 Pro витримав понад 29 годин роботи без підзарядки. Цього має вистачити для двох днів звичайного використання. Якщо економити заряд, смартфон може протриматися значно довше.

Що стосується активного використання, у тесті на постійне навантаження Redmi Note 17 Pro пропрацював понад 6 годин роботи. Тестування включало безперервну GPS-навігацію, мобільні дані через 5G та максимальну яскравість екрана.

Кремній-вуглецевий акумулятор Redmi Note 17 Pro також обіцяє високу стійкість до екстремальних умов. Батарея витримує екстремальні температури від -40 °C до 75 °C.

Ціна Redmi Note 17 Pro в Україні — від 15 002 грн.

Нагадаємо, нещодавно вийшов бюджетний смартфон Vivo Y32 з акумулятором ємністю 8000 мАг.

Фокус також повідомляв, що Honor представила недорогий телефон X5d s з додатковим дисплеєм.