Более доступный телефон с топовым процессором и батареей 9000 мАч: раскрыта новинка OnePlus

Будущий субфлагман OnePlus Ace 7 получит чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, встроенный кулер, аккумулятор емкостью 9000 мАч и дисплей с частотой обновления 185 Гц.

На международном рынке ожидается, что телефон выйдет под именем OnePlus 16R, сменив прошлогоднюю модель 15R, пишет GSMArena.

Экран и активное охлаждение процессора

По данным инсайдеров, смартфон оснастят плоским 6,78-дюймовым экраном LTPS OLED с разрешением 1.5K. Главной особенностью дисплея станет высокая частота развертки до 185 Гц. Скорее всего, это будет работать в поддерживаемых играх.

Внутри установят процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — это флагманское решение прошлого года. Формально уже не самый топовый чип компании, поскольку уже вышли процессоры Snapdragon 8 Elite Exteme Gen 6 Pro. Но все еще очень быстрый.

Для охлаждения и лучших показателей во время длительного гейминга аппарат снабдят и мини-вентилятором. Также устройство получит защиту от воды.

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OnePlus 15R: предыдущий телефон этой же серии Фото: gsmarena.com

Аккумулятор на 9000 мАч и перископическая камера

Основной блок камер получит апгрейд. Ожидается, что поставят 200-мегапиксельный главный сенсор и 50-мегапиксельный перископический телевик на базе датчика Samsung ISOCELL JN5 с 3,5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.

Автономность обеспечит емкая батарея на 9000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Линейка Ace традиционно дебютирует в Китае, после чего выходит на рынок Индии и в другие страны в рамках серии OnePlus R.

Ранее сообщалось про надежный смартфон среднего класса с большим аккумулятором. Vivo V80 получил АКБ емкостью 7200 мАч, тройную камеру с оптикой Zeiss и яркий AMOLED-дисплей с частотой до 144 Гц. Что показали тесты прессы?