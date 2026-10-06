Надежный смартфон среднего класса с большим аккумулятором: обзор Vivo V80 (фото)

Смартфон Vivo V80 получил АКБ емкостью 7200 мАч, тройную камеру с оптикой Zeiss и яркий AMOLED-дисплей с частотой до 144 Гц. Что показали тесты прессы?

Первые результаты тестов быстродействия, скорости зарядки и фотовозможностей аппарата опубликовало издание GSMArena.

Дизайн, дисплей

Корпус телефона имеет матовую рамку из алюминиевого сплава и плоскую стеклянную спинку, которая почти не собирает разводы от пальцев. Блок камер выполнен в виде островка и обладает кольцевой подсветкой Aura Light. В целом внешний вид из-за оранжевого цвета и расположения элементов сильно напоминает iPhone 17 Pro. Vivo V80 получил защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев расположен удобно и срабатывает быстро. Дисплей имеет диагональ 6,59 дюйма, разрешение 2750x1260 и тонкие рамки шириной 1,25 мм. Матрица выдает пиковую яркость до 5000 нит в HDR-сценах (1800 нит в авторежиме на солнце), а минимальное значение — 1 нит. Экран поддерживает 144 Гц в играх и защищен стеклом Schott Xensation Core.

Видео дня

Дизайн vivo V80 Фото: gsmarena.com

Производительность

Внутри Vivo V80 установлен процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 3.1 на 128, 256 или 512 ГБ. Этот же чипсет компания использовала в двух предыдущих поколениях V-серии, так что отсутствие улучшения не радует. Но скорость тем не менее приличная. В бенчмарке AnTuTu v11 смартфон набирает 1 284 733 балла, а в GeekBench 6 показывает 1242 балла в одноядерном и 3622 в многоядерном режиме.

В приложениях все шустро работает, а в относительно простых играх вроде Call of Duty: Mobile видны стабильные 60 FPS. К сожалению, стресс-тест CPU не смог завершиться из-за перегрева. При этом стабильность графики в тесте 3DMark составила 69%. Смартфон поставляется с ОС Android 17 и оболочкой OriginOS 7, будут приходить 4 крупных обновления ОС и 6 лет патчей безопасности. Стороннего софта оказалось предустановлено немного, что плюс.

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Камеры Zeiss и тест аккумулятора на 7200 мАч

Все четыре камеры телефона созданы совместно с брендом Zeiss:

Основная: 50 Мп Sony LYTIA 700V (f/1.88, оптическая стабилизация, видео 4K при 60 fps).

Телеобъектив: 50 Мп Sony IMX882 (3-кратный оптический зум, OIS).

Сверхширокоугольная: 8 Мп (f/2.2, угол обзора 115 градусов).

Фронтальная: 50 Мп с автофокусом и записью 4K-видео.

Дисплей vivo V80 Фото: gsmarena.com

Основной модуль делает резкие дневные снимки с широким динамическим диапазоном, однако при ночной съемке иногда отличается цветовая температура в стандартном и 50-мегапиксельном режимах. Сверхширокоугольный модуль на 8 Мп выглядит скромно для устройств этого класса.

Батарея емкостью 7200 мАч с запасом обеспечивает день активного использования. На 90-ваттной зарядке аккумулятор набрал 21% за 15 минут, 45% за полчаса, половину емкости за 32 минуты, а полный цикл занял 1 час 2 минуты. Также телефон поддерживает режим сквозного питания в обход батареи, что пригодится снижения нагрева в играх.

Вместо итогов

Эксперты называют Vivo V80 крепким середняком с отличным дисплеем, высокой автономностью, защитой корпуса IP69 и приятным дизайном. К минусам телефона относят уже не самый свежий процессор, который не меняли два года, склонность к перегреву под предельными нагрузками и слабую сверхширокоугольную камеру.

Ранее сообщалось, что Vivo показала тонкий смартфон с батареей на 10 000 мАч.