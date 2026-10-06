Тонкий смартфон с батареей на 10 000 мАч: какая новинка удивила автономностью и доступной ценой

Vivo представила смартфон S2 FE с аккумулятором емкостью 10 000 мАч и защищенным корпусом.

Новинка поступила в продажу на индийском рынке. Производитель позиционирует ее как надежное решение для суровых условий эксплуатации, несмотря на изящный дизайн, пишет Gizmochina.

Корпус, защита и аккумулятор

Главным достоинством Vivo S2 FE стала батарея на 10 000 мАч. Во время презентации телефон проработал 32 часа в режиме непрерывной онлайн-трансляции. В жизни такого запаса энергии хватает на несколько суток без подзарядки. Смартфон поддерживает проводные адаптеры мощностью 44 Вт. Несмотря на крупную батарею, толщина корпуса составляет 8,6 мм при весе 225 граммов.

Корпус защищен от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69: телефон выдерживает погружение под воду, а также мойку горячей водой под высоким давлением. Модель также прошла тесты по военному стандарту MIL-STD-810H на устойчивость к падениям.

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Смартфон Vivo S2 FE Фото: Vivo

Экран, камеры и начинка

Телефон получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и кадровой частотой 120 Гц. Яркость матрицы в режиме HBM достигает 2000 нит.

Смартфон построен на 4-нм процессоре среднего уровня MediaTek Dimensity 7300e. В наличии 6 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, но объем хранилища UFS 3.1 ограничен 128 ГБ в обеих версиях.

Сзади есть основная камера на 50 Мп с сенсором Sony IMX852 и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальный модуль получил разрешение 32 Мп. Телефон работает под управлением Android 16 с интерфейсом OriginOS 6.

Цены:

Vivo S2 FE 6/128GB — 38 999 рупий (около 18 150 грн).

— 38 999 рупий (около 18 150 грн). Vivo S2 FE 8/128GB — 42 999 рупий (20 000 грн).

Продажи стартуют 20 октября, гаджет доступен в в зеленом (Stellar Green), белом (Zen White) и черном (Titan Black) цветах.

Ранее сообщалось про лучшие смартфоны, которые выйдут в октябре 2026 года. Этот месяц должен запомниться рядом релизов Android-смартфонов в различных ценовых сегментах от таких брендов, как Vivo, Oppo и OnePlus.