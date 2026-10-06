Тонкий смартфон з акумулятором на 10 000 мА·год: яка новинка здивувала автономністю та доступною ціною

Vivo представила смартфон S2 FE з акумулятором ємністю 10 000 мА·год та захищеним корпусом.

Новинка з'явилася у продажу на індійському ринку. Виробник позиціонує її як надійне рішення для суворих умов експлуатації, незважаючи на витончений дизайн, пише Gizmochina.

Корпус, захист та акумулятор

Головною перевагою Vivo S2 FE став акумулятор ємністю 10 000 мА·год. Під час презентації телефон пропрацював 32 години в режимі безперервної онлайн-трансляції. У повсякденному житті такого запасу енергії вистачає на кілька діб без підзарядки. Смартфон підтримує дротові зарядні пристрої потужністю 44 Вт. Незважаючи на великий акумулятор, товщина корпусу становить 8,6 мм при вазі 225 грамів.

Корпус захищений від пилу та води відповідно до стандартів IP68 та IP69: телефон витримує занурення у воду, а також миття гарячою водою під високим тиском. Модель також пройшла випробування за військовим стандартом MIL-STD-810H на стійкість до падінь.

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Смартфон Vivo S2 FE Фото: Vivo

Екран, камери та технічні характеристики

Смартфон оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість матриці в режимі HBM сягає 2000 ніт.

Смартфон побудований на базі 4-нм процесора середнього рівня MediaTek Dimensity 7300e. Доступні варіанти з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X, але обсяг сховища UFS 3.1 обмежений 128 ГБ в обох версіях.

Ззаду розташована основна камера на 50 Мп із сенсором Sony IMX852 та датчик глибини на 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Телефон працює під управлінням Android 16 з інтерфейсом OriginOS 6.

Ціни:

Vivo S2 FE 6/128 ГБ — 38 999 рупій (близько 18 150 грн).

— 38 999 рупій (близько 18 150 грн). Vivo S2 FE 8/128 ГБ — 42 999 рупій (20 000 грн).

Продаж розпочнеться 20 жовтня; гаджет доступний у зеленому (Stellar Green), білому (Zen White) та чорному (Titan Black) кольорах.

Раніше повідомлялося про найкращі смартфони, які вийдуть у жовтні 2026 року. Цей місяць має запам’ятатися низкою презентацій Android-смартфонів у різних цінових сегментах від таких брендів, як Vivo, Oppo та OnePlus.