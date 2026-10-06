Надійний смартфон середнього класу з великим акумулятором: огляд Vivo V80 (фото)

Смартфон Vivo V80 отримав акумулятор ємністю 7200 мА·год, потрійну камеру з оптикою Zeiss та яскравий AMOLED-дисплей із частотою оновлення до 144 Гц. Що показали тести ЗМІ?

Перші результати тестів на швидкість роботи, швидкість заряджання та фотоможливості пристрою опублікувало видання GSMArena.

Дизайн, дисплей

Корпус телефону має матову рамку з алюмінієвого сплаву та плоску скляну задню панель, на якій майже не залишаються відбитки пальців. Блок камер виконаний у вигляді острівця та має кільцеве підсвічування Aura Light. Загалом зовнішній вигляд завдяки помаранчевому кольору та розташуванню елементів дуже нагадує iPhone 17 Pro. Vivo V80 отримав захист від пилу та води за стандартами IP68 та IP69.

Ультразвуковий сканер відбитків пальців розташований зручно та спрацьовує швидко. Дисплей має діагональ 6,59 дюйма, роздільну здатність 2750x1260 та тонкі рамки шириною 1,25 мм. Матриця забезпечує пікову яскравість до 5000 ніт у HDR-сценах (1800 ніт в авторежимі на сонці), а мінімальне значення — 1 ніт. Екран підтримує частоту оновлення 144 Гц в іграх і захищений склом Schott Xensation Core.

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Дизайн vivo V80 Фото: gsmarena.com

Продуктивність

Усередині Vivo V80 встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 3.1 об’ємом 128, 256 або 512 ГБ. Цей самий чіпсет компанія використовувала у двох попередніх поколіннях V-серії, тож відсутність покращень не радує. Проте швидкість все ж пристойна. У бенчмарку AnTuTu v11 смартфон набирає 1 284 733 бали, а в GeekBench 6 показує 1242 бали в одноядерному та 3622 — у багатоядерному режимі.

У додатках все працює швидко, а у відносно простих іграх, таких як Call of Duty: Mobile, спостерігається стабільна частота 60 FPS. На жаль, стрес-тест процесора не вдалося завершити через перегрів. При цьому стабільність графіки в тесті 3DMark склала 69%. Смартфон постачається з ОС Android 17 та оболонкою OriginOS 7; передбачено 4 великі оновлення ОС та 6 років випуску патчів безпеки. Стороннього програмного забезпечення було встановлено небагато, що є плюсом.

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Камери Zeiss та тест акумулятора ємністю 7200 мА·год

Усі чотири камери телефону розроблені спільно з брендом Zeiss:

Основна: 50 Мп Sony LYTIA 700V (f/1,88, оптична стабілізація, відео 4K із частотою 60 кадрів на секунду).

Телеоб'єктив: 50 Мп Sony IMX882 (3-кратний оптичний зум, OIS).

Надширококутна: 8 Мп (f/2,2, кут огляду 115 градусів).

Фронтальна: 50 Мп з автофокусом і записом 4K-відео.

Дисплей vivo V80 Фото: gsmarena.com

Основний модуль робить чіткі денні знімки з широким динамічним діапазоном, однак під час нічної зйомки іноді спостерігаються відмінності у колірній температурі в стандартному та 50-мегапіксельному режимах. Надширококутний модуль на 8 Мп виглядає скромно для пристроїв цього класу.

Акумулятор ємністю 7200 мА·год із запасом забезпечує день активного використання. Під час заряджання потужністю 90 Вт акумулятор зарядився на 21% за 15 хвилин, на 45% за півгодини, на половину ємності за 32 хвилини, а повний цикл заряджання зайняв 1 годину 2 хвилини. Також телефон підтримує режим наскрізного живлення в обхід акумулятора, що допоможе зменшити нагрівання під час ігор.

Замість підсумків

Експерти називають Vivo V80 надійним середняком із чудовим дисплеєм, високою автономністю, захистом корпусу за стандартом IP69 та приємним дизайном. До мінусів телефону відносять вже не найновіший процесор, який не оновлювали два роки, схильність до перегріву під граничними навантаженнями та слабку надширококутну камеру.

Раніше повідомлялося, що Vivo представила тонкий смартфон з акумулятором ємністю 10 000 мА·год.