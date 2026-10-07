Більш доступний смартфон із топовим процесором та батареєю 9000 мА·год: розкрито новинку OnePlus

Майбутній субфлагман OnePlus Ace 7 отримає чіпсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, вбудований кулер, акумулятор ємністю 9000 мА·год та дисплей із частотою оновлення 185 Гц.

На міжнародному ринку очікується, що телефон вийде під назвою OnePlus 16R, замінивши торішню модель 15R, пише GSMArena.

Екран та активне охолодження процесора

За даними інсайдерів, смартфон буде оснащений плоским 6,78-дюймовим екраном LTPS OLED із роздільною здатністю 1,5K. Головною особливістю дисплея стане висока частота оновлення — до 185 Гц. Швидше за все, ця функція працюватиме в іграх, що її підтримують.

У пристрої буде встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — це флагманська модель минулого року. Формально це вже не найпотужніший чіп компанії, оскільки вже вийшли процесори Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Pro. Але він все ще дуже швидкий.

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Для охолодження та кращих показників під час тривалого ігрового процесу пристрій буде оснащено міні-вентилятором. Також пристрій отримає захист від води.

OnePlus 15R: попередня модель цієї ж серії Фото: gsmarena.com

Акумулятор ємністю 9000 мА·год та перископічна камера

Основний блок камер отримає оновлення. Очікується, що в ньому буде встановлено 200-мегапіксельний основний сенсор і 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив на базі датчика Samsung ISOCELL JN5 з 3,5-кратним оптичним зумом. Роздільна здатність фронтальної камери становитиме 16 Мп.

Автономність забезпечить ємний акумулятор на 9000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт. Лінійка Ace традиційно дебютує в Китаї, після чого виходить на ринок Індії та в інші країни в рамках серії OnePlus R.

Раніше повідомлялося про надійний смартфон середнього класу з великим акумулятором. Vivo V80 отримав акумулятор ємністю 7200 мА·год, потрійну камеру з оптикою Zeiss та яскравий AMOLED-дисплей із частотою оновлення до 144 Гц. Що показали тести преси?