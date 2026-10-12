Перший смартфон на Windows 11: розкрито ціну та ключові параметри новинки (фото, відео)

Американська компанія Nex Computer готується представити смартфон NexPhone, який може працювати як на Android, так і на Linux та Windows.

Хоча NexPhone мав вийти в третьому кварталі 2026 року , наразі його реліз було відкладено до березня 2027 року. Про це Next Computer повідомила на офіційному сайті NexPhone.

NexPhone

Основною особливістю NexPhone є те, що він постачається з не менше ніж трьома операційними системами, між якими можна перемикатися під час перезавантаження смартфона.

NexPhone підтримує Android 17, Debian (Linux) та Windows 11. Щоб спростити використання Windows на смартфоні, Nex Computer розробила спеціальний мобільний інтерфейс користувача у стилі Windows Phone.

ОС NexPhone

Апаратне забезпечення NexPhone відповідає типовому смартфону середнього класу, оскільки базується на Qualcomm QCM6490. До смартфона можна підключити монітор, клавіатуру та мишу, перетворивши його в настільний комп’ютер.

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NexPhone пропонує 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD. Смартфон має 6,58-дюймовй IPS-дисплей з роздільною здатністю 1080p+ та частотою оновлення 120 Гц, а також акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою бездротової зарядки.

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Також є основна камера на 64 МП, надширококутна камера на 13 МП та фронтальна камера на 10 МП. Смартфон важить 256 г та має товщину 13,1 мм.

Ціна NexPhone — 599 доларів (близько 26 975 грн).

Нагадаємо, 21 жовтня Oppo представить на міжнародному ринку смартфони Find X10 та Oppo Find X10 Pro Max.

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