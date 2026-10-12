Первый смартфон на Windows 11: раскрыты цена и ключевые параметры новинки (фото, видео)
Американская компания Nex Computer готовится представить смартфон NexPhone, который может работать как на Android, так и на Linux и Windows.
Хотя NexPhone должен был выйти в третьем квартале 2026 года, в настоящее время его выпуск отложен до марта 2027 года. Об этом Next Computer сообщила на официальном сайте NexPhone.
Основная особенность NexPhone заключается в том, что он поставляется с не менее чем тремя операционными системами, между которыми можно переключаться при перезагрузке смартфона.
NexPhone поддерживает Android 17, Debian (Linux) и Windows 11. Чтобы упростить использование Windows на смартфоне, компания Nex Computer разработала специальный мобильный пользовательский интерфейс в стиле Windows Phone.
Аппаратное обеспечение NexPhone соответствует типичному смартфону среднего класса, поскольку основано на Qualcomm QCM6490. К смартфону можно подключить монитор, клавиатуру и мышь, превратив его в настольный компьютер.
NexPhone оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Смартфон оснащён 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.
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Также в смартфоне установлена основная камера на 64 МП, сверхширокоугольная камера на 13 МП и фронтальная камера на 10 МП. Смартфон весит 256 г, а его толщина составляет 13,1 мм.
- Цена NexPhone — 599 долларов (около 26 975 грн).
Напомним, что 21 октября компания Oppo представит на международном рынке смартфоны Find X10 и Oppo Find X10 Pro Max.
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