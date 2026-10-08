Одни из лучших камер в смартфонах: раскрыта дата выхода Oppo Find X10 и X10 Pro Max (фото)

Компания Oppo недавно представила в Китае смартфоны Oppo Find X10 и Find X10 Pro Max. Теперь стало известно о глобальном запуске этих флагманов.

Oppo Find X10 и Oppo Find X10 Pro Max официально дебютируют на международном рынке 21 октября 2026 года. Презентация состоится на Майорке, сообщает Gizmochina.

Ожидается, что оба смартфона будут работать под управлением ColorOS 17, созданной на базе операционной системы Android 17. По слухам, на презентации также могут быть представлены дополнительные устройства, такие как планшет Pad Mini и беспроводные наушники Enco X4.

Oppo Find X10

Oppo Find X10 Фото: Скриншот

Стандартная версия Find X10 оснащена 6,59-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 9600M в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1.

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Find X10 оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Он также оснащен основной камерой на 200 МП, сверхширокоугольным сенсором на 50 МП, перископическим телеобъективом на 200 МП и фронтальной камерой на 50 МП.

Oppo Find X10 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Oppo

Oppo Find X10 Pro Max может похвастаться 6,78-дюймовой LTPO AMOLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 9600 Pro, а также аккумулятором емкостью 8000 мАч с мощностью проводной зарядки 80 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

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Флагман оснащен тройной 200-мегапиксельной камерой от Hasselblad, включающей широкоугольный объектив, сверхширокоугольный объектив и 3-кратный перископический телеобъектив. Корпус смартфона имеет тройной уровень защиты: IP66, IP68 и IP69.

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