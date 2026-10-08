Одні з найкращих камер на смартфонах: розкрито дату виходу Oppo Find X10 та X10 Pro Max (фото)

Компанія Oppo нещодавно представила у Китаї смартфони Oppo Find X10 та Find X10 Pro Max. Тепер стало відомо про глобальний запуск цих флагманів.

Oppo Find X10 та Oppo Find X10 Pro Max офіційно дебютують на міжнародному ринку 21 жовтня 2026 року. Презентація відбудеться на Майорці, повідомляє Gizmochina.

Очікується, що обидва смартфони працюватимуть під управлінням ColorOS 17, створеної на базі операційної системи Android 17. За чутками, на презентації також може з'явитися додаткове обладнання, таке як планшет Pad Mini та бездротові навушники Enco X4.

Oppo Find X10

Oppo Find X10 Фото: Скриншот

Стандартний Find X10 оснащений 6,59-дюймовим LTPO AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 2000 ніт. Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 9600M у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.1.

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Find X10 отримав акумулятор ємністю 8000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 80 Вт та бездротової зарядки потужністю 50 Вт. Він також оснащений основною камерою на 200 МП, надширококутним сенсором на 50 МП, перископічним телеоб'єктивом на 200 МП та фронтальною камерою на 50 МП.

Oppo Find X10 Pro Max

Oppo Find X10 Pro Max Фото: Oppo

Oppo Find X10 Pro Max може похвалитися 6,78-дюймовою LTPO AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 144 Гц. Смартфон використовує процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro, а також акумулятор ємністю 8000 мАг зі швидкістю дротового з’єднання 80 Вт та бездротового з’єднання 50 Вт.

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Флагман пропонує потрійну 200-мегапіксельну камеру від Hasselblad, що включає ширококутний об’єктив, надширококутний об’єктив та 3-кратний перископічний телеоб’єктив. Корпус смартфона має потрійний рівень захисту IP66, IP68 та IP69.

Нагадаємо, Vivo готується випустити на міжнародному ринку доступний флагман X500 FE.

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