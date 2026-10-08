Дешевший флагман Android з хорошою камерою: що відомо про Vivo X500 FE (фото)

Компанія Vivo, схоже, готується випустити на міжнародному ринку смартфон X500 FE, який стане найдоступнішою моделлю у флагманській серії X500.

Смартфон Vivo X500 FE вже з'явився в кількох базах даних сертифікації. На це звернув увагу портал Notebookcheck.

У базі даних TKDN смартфон фігурує під номером моделі V2653. Там підтверджується підключення 5G, але не розкриваються жодні інші характеристики. Раніше Vivo X500 FE був помічений у базі даних IMEI з номерами моделі V2653 та V2654, а також у базі даних Євразійської економічної комісії (ЄЕС) під номером V2653.

Серія Vivo X500 була представлена на китайському ринку ​​у вересні 2026 року. Вона орієнтована на мобільну фотографію та включає моделі Vivo X500 , X500 Pro та X500 Pro Max. Офіційна презентація цих смартфонів для ринку Європи запланована на 27 жовтня 2026 року.

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Очікується, що Vivo X500 FE стане наступником X300 FE, випущеного у квітні 2026 року. Vivo X300 FE оснащений 6,31-дюймовим AMOLED-дисплеєм, чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 та потужними камерами з налаштуваннями Zeiss.

Нагадаємо, Vivo непомітно випустила на міжнародних ринках новий бюджетний смартфон Y32.

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