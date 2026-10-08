Недорогой флагман Android с хорошей камерой: что известно о Vivo X500 FE (фото)

Компания Vivo, по всей видимости, готовится выпустить на международный рынок смартфон X500 FE, который станет самой доступной моделью в флагманской серии X500.

Смартфон Vivo X500 FE уже появился в нескольких базах данных сертификации. На это обратил внимание портал Notebookcheck.

В базе данных TKDN смартфон фигурирует под номером модели V2653. Там подтверждается поддержка 5G, но никакие другие характеристики не раскрываются. Ранее Vivo X500 FE был замечен в базе данных IMEI с номерами модели V2653 и V2654, а также в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под номером V2653.

Серия Vivo X500 была представлена на китайском рынке в сентябре 2026 года. Она ориентирована на мобильную фотографию и включает модели Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max. Официальная презентация этих смартфонов для европейского рынка запланирована на 27 октября 2026 года.

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Ожидается, что Vivo X500 FE станет преемником модели X300 FE, выпущенной в апреле 2026 года. Vivo X300 FE оснащен 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем, чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 и мощными камерами с настройками Zeiss.

Напомним, что компания Vivo незаметно выпустила на международных рынках новый бюджетный смартфон Y32.

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