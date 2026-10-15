Новий смартфон Samsung середнього класу: розкрито деталі про камеру Galaxy A58

Компанія Samsung працює над новим середньобюджетним смартфоном Galaxy A58, який стане наступником Galaxy A57.

Очікується, що Samsung Galaxy A58 вийде у березні або квітні наступного року. Компанія ще офіційно не анонсувала смартфон, проте в новому звіті GalaxyClub вже з’явилась інформація про його камери, зазначає Gizmochina.

Повідомляється, що Samsung Galaxy A58 матиме 50-мегапіксельну основну камеру, 12-мегапіксельну надширококутну камеру, 5-мегапіксельну макрокамеру, а також 12-мегапіксельну фронтальну камеру.

Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

З точки зору роздільної здатності камери Galaxy A58 аналогічні Galaxy A57. Наразі невідомо, чи використовуватиме Samsung новіші чи більші сенсори для цих об'єктивів. Експерти порталу вважають таке оновлення малоймовірним, з огляду на зростання вартості компонентів.

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Новий смартфон Samsung середнього класу, ймовірно вийде з One UI 9.5 на базі Android 17. Інші характеристики Galaxy A58 наразі не розкриваються.

Нагадаємо, Oppo незабаром випустить на міжнародному ринку флагмани Find X10 та Find X10 Pro Max, орієнтовані на камери.

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