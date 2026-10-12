Топ-5 альтернатив OnePlus 16: лучшие смартфоны Xiaomi, Samsung, OPPO и не только (фото)

OnePlus 16 — флагман с отличными параметрами, но его релиз на рынках вне Китая находится под вопросом. Учитывая высокую цену новинки, есть интересные аналоги от ведущих брендов.

Эксперты Gizmochina рассказали про пять лучших альтернатив новому смартфону OnePlus от iQOO, Xiaomi, Oppo и Samsung.

iQOO 16

Недавно вышедший геймерский аппарат с таким же топовым процессором. Смартфон оснащен 6,85-дюймовым экраном Samsung M16 AMOLED с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц. А чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 дополнен игровым сопроцессором Q4 и крупной испарительной камерой для отвода тепла.

IQOO 16 Фото: iQOO

Телефон получил аккумулятор емкостью 8400 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 40 Вт. Сзади установлены три камеры по 50 Мп с оптической стабилизацией на главном сенсоре и перископическом объективе, а разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Моменты, в которых IQOO 16 уступает OnePlus 16, это камеры и 165 Гц вместо предельной частоты 185 Гц у конкурента. В остальном предложение достойное.

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Xiaomi 18 Pro Max

Еще один свежий флагман, который не меньше удивляет емкостью аккумулятора и имеет пару уникальных фишек. Xiaomi 18 Pro Max оборудован 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой развертки 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и пиковой яркостью до 4000 нит. Здесь тоже применяется чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. А кроме того, присутствует второй 2,9-дюймовый экран на задней крышке для управления музыкой, просмотра уведомлений, съемки селфи на тыльную камеру и не только.

Xiaomi 18 Pro Max Фото: gizmochina.com

Батарея емкостью 8500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Набор камер от Leica включает основной датчик на 200 Мп с оптической стабилизацией, 200-Мп телефото перископ с 3,2-кратным зумом и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп. Так что набор для съемки здесь один из лучших на рынке. Для селфи предусмотрена 50-мегапиксельная фронталка.

Oppo Find X10 Pro Max

Смартфон для любителей мобильной фотографии, но с не менее высокой производительностью. Телефон получил 6,9-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2K и кадровой частотой 165 Гц. Аппаратная платформа построена на 2-нм процессоре MediaTek Dimensity 9600 Pro, который в целом не уступает топовому решению Qualcomm.

Смартфон Oppo Find X10 Pro Max и аксессуары для камеры Фото: gsmarena.com

Что впечатляет, так это три тыльные камеры по 200 Мп: основной сенсор, сверхширокоугольный и перископический модуль. Спереди установлена селфи-камера на 50 Мп с автофокусом. Аккумулятор на 8000 мАч совместим с проводной зарядкой на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra вышел в начале этого года, поэтому процессор в нем уже не самый новый. Но у этого проверенного варианта есть свои преимущества: доступность абсолютно в любом регионе, экран Privacy Display с антибликовым покрытием и целых 7 лет обновлений ПО в запасе. К тому же сама прошивка OneUI 9 радует функциональностью Galaxy AI и общей стабильностью.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

6,9-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ на 120 Гц обладает пиковой яркостью 2600 нит. Внутри установлен все еще очень быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а в корпусе предусмотрен стилус S Pen.

Емкость батареи составляет относительно скромные 5000 мАч при мощности проводной зарядки до 60 Вт. Тем не менее на практике множество тестов доказали, что смартфон работает весьма долго от одного заряда за счет грамотной оптимизации. Наконец, система камера тоже вполне достойная: основной фотосенсор на 200 Мп, сверхширик 50 Мп и два телефото: 10 Мп с 3-кратным зумом и 50 Мп с 5-кратным приближением.

OnePlus 15

OnePlus 15 — тоже отличный смартфон, который фактически не устарел с точки зрения аппаратной части и предложит сопоставимый опыт по меньшей цене, а также аналогичный дизайн. Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном AMOLED с частотой обновления 165 Гц и базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OnePlus 15 Фото: Wired

Аккумулятор емкостью 7300 мАч поддерживает зарядку на 80 Вт и беспроводную передачу энергии до 50 Вт. Стоит учитывать, что весьма сильный апгрейд OnePlus 16 предложил именно по части камер, получив крупноформатный сенсор на 200 Мп. У OnePlus 15 камера тоже неплохая, но с более базовыми параметрами: три датчика с разрешением 50 Мп каждый, среди которых телефото обладает 3,5-кратным оптическим зумом.

Ранее сообщалось, что представлен смартфон OnePlus 16 с батареей 9000 мАч и чипом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.