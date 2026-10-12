Топ-5 альтернатив OnePlus 16: найкращі смартфони Xiaomi, Samsung, OPPO та інших (фото)

OnePlus 16 — флагман із чудовими характеристиками, але його вихід на ринки за межами Китаю залишається під питанням. З огляду на високу ціну новинки, існують цікаві аналоги від провідних брендів.

Експерти Gizmochina розповіли про п’ять найкращих альтернатив новому смартфону OnePlus від iQOO, Xiaomi, Oppo та Samsung.

iQOO 16

Нещодавно представлений ігровий смартфон із таким самим топовим процесором. Смартфон оснащений 6,85-дюймовим екраном Samsung M16 AMOLED із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 165 Гц. А чіп Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 доповнений ігровим співпроцесором Q4 та великою випарною камерою для відведення тепла.

IQOO 16 Фото: iQOO

Телефон оснащений акумулятором ємністю 8400 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та бездротової — 40 Вт. Ззаду встановлено три камери по 50 Мп з оптичною стабілізацією на головному сенсорі та перископічному об'єктиві, а роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп. Моменти, в яких IQOO 16 поступається OnePlus 16, — це камери та частота оновлення 165 Гц замість максимальної частоти 185 Гц у конкурента. В іншому ж пропозиція гідна.

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Xiaomi 18 Pro Max

Ще один новий флагман, який не менш вражає ємністю акумулятора та має кілька унікальних особливостей. Xiaomi 18 Pro Max оснащений 6,9-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, підтримкою Dolby Vision та піковою яскравістю до 4000 ніт. Тут також використовується чіпсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Крім того, на задній кришці розташований другий 2,9-дюймовий екран для керування музикою, перегляду сповіщень, зйомки селфі на тильну камеру та не тільки.

Xiaomi 18 Pro Max Фото: gizmochina.com

Акумулятор ємністю 8500 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову — 50 Вт. Комплект камер від Leica включає основний сенсор на 200 Мп з оптичною стабілізацією, 200-Мп телеоб'єктив-перископ із 3,2-кратним зумом та надширококутний модуль на 50 Мп. Тож набір камер для зйомки тут — один із найкращих на ринку. Для селфі передбачена 50-мегапіксельна фронтальна камера.

Oppo Find X10 Pro Max

Смартфон для любителів мобільної фотографії, але з не менш високою продуктивністю. Телефон отримав 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2K та частотою оновлення 165 Гц. Апаратна платформа побудована на 2-нм процесорі MediaTek Dimensity 9600 Pro, який загалом не поступається топовому рішенню Qualcomm.

Смартфон Oppo Find X10 Pro Max та аксесуари для камери Фото: gsmarena.com

Найбільше вражають три тильні камери по 200 Мп: основний сенсор, надширококутний та перископічний модуль. Спереду встановлено селфі-камеру на 50 Мп з автофокусом. Акумулятор ємністю 8000 мА·год сумісний із дротовою зарядкою потужністю 100 Вт та бездротовою — 50 Вт.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra вийшов на початку цього року, тому процесор у ньому вже не найновіший. Але у цього перевіреного варіанту є свої переваги: доступність у будь-якому регіоні, екран Privacy Display з антибліковим покриттям і аж 7 років оновлень ПЗ у запасі. До того ж сама прошивка OneUI 9 радує функціональністю Galaxy AI та загальною стабільністю.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

6,9-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X із роздільною здатністю QHD+ та частотою оновлення 120 Гц має пікову яскравість 2600 ніт. Усередині встановлено все ще дуже швидкий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а в корпусі передбачено стилус S Pen.

Ємність акумулятора становить відносно скромні 5000 мА·год при потужності дротового заряджання до 60 Вт. Проте на практиці численні тести довели, що смартфон працює досить довго від одного заряду завдяки грамотній оптимізації. Нарешті, камера теж цілком гідна: основний фотосенсор на 200 Мп, надширококутний об'єктив на 50 Мп і два телеоб'єктиви: 10 Мп із 3-кратним зумом та 50 Мп із 5-кратним наближенням.

OnePlus 15

OnePlus 15 — теж чудовий смартфон, який фактично не застарів з точки зору апаратної частини та пропонує порівнянний досвід за нижчою ціною, а також аналогічний дизайн. Смартфон оснащений 6,78-дюймовим екраном AMOLED із частотою оновлення 165 Гц і працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

OnePlus 15 Фото: Wired

Акумулятор ємністю 7300 мА·год підтримує зарядку потужністю 80 Вт та бездротову передачу енергії до 50 Вт. Варто врахувати, що OnePlus 16 отримав значне оновлення саме в частині камер, отримавши великоформатний сенсор на 200 Мп. У OnePlus 15 камера теж непогана, але з більш базовими параметрами: три датчики з роздільною здатністю 50 Мп кожен, серед яких телефото має 3,5-кратний оптичний зум.

Раніше повідомлялося, що представлено смартфон OnePlus 16 з акумулятором ємністю 9000 мА·год та процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.