Представлено OnePlus 16 з АКБ на 9000 мА·год і топовим процесором, але без OxygenOS (фото)

Смартфон OnePlus 16 отримав топові технічні характеристики та ємний акумулятор, але чи вдалося новинці зберегти звання "вбивці флагманів" та ідентичність бренду?

Смартфон дебютував на китайському ринку, запропонувавши екран із частотою оновлення до 185 Гц та передовий процесор Qualcomm, пише GSMArena.

Екран BOE X4 та новітній чіпсет Snapdragon

OnePlus 16 оснащений 6,78-дюймовим дисплеєм LTPO OLED із роздільною здатністю 2772x1272 та тонкими симетричними рамками шириною 1,15 мм. Панель BOE X4 здатна знижувати яскравість дисплея до 1 ніт для комфортного читання вночі. Базова частота оновлення становить 165 Гц, а в оптимізованих іграх екран розганяється до 185 Гц. У дисплей вбудовано ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Флагманську продуктивність забезпечує процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Базова версія телефону має 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 ГБ, а топова модифікація отримала комбінацію з 16 ГБ ОЗУ та накопичувача об'ємом 1 ТБ.

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За дизайном відмінностей від OnePlus 15 майже немає.

Зовнішній вигляд OnePlus 16 Фото: OnePlus

Нова ColorOS 17 замість OxygenOS: чому змінюється ОС?

У смартфоні встановлено прошивку ColorOS 17 на базі Android 17. Важливий нюанс: відтепер усі смартфони OnePlus постачатимуться з ColorOS, у тому числі на глобальному ринку, так само як і гаджети OPPO та Realme.

Усе тому, що для цих споріднених брендів вирішили уніфікувати оболонку ОС Android. Одному й тому ж холдингу незручно підтримувати кілька різних версій ПЗ для суміжних марок телефонів. Втім, поціновувачі програмного забезпечення OnePlus втратять не так багато, як здається на перший погляд.

OxygenOS ще з 2021 року почала дедалі більше бути схожою ColorOS, і ці системи мають спільну кодову базу. Трохи зміняться зовнішній вигляд, назви деяких опцій, зникнуть фірмові "пасхалки" OnePlus. Можуть з’явитися нові попереднью встановлені додатки від OPPO. В іншому досвід користування не надто сильно зміниться порівняно з OxygenOS 16.

Технічні характеристики камер OnePlus 16 Фото: OnePlus

Камера на 200 Мп та акумулятор на 9000 мА·год

Встановлено досить великий 200-мегапіксельний сенсор оптичного формату 1/1,4 дюйма. Його доповнюють 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив із 3-кратним зумом та 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Роздільна здатність фронтальної камери тепер становить 50 Мп. Тобто камерам приділили чималу увагу, і якість зйомки порівняно з OnePlus 15 має помітно покращитися.

Нарешті, головною особливістю OnePlus 16 став акумулятор ємністю 9000 мА·год. Пристрій підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову — 50 Вт. Телефон випускається у трьох кольорах: чорному (Starlight), темно-зеленому (Dark Forest) та теракотовому (Martian Masterpiece).

З огляду на ситуацію на ринку, пов’язану з подорожчанням комплектуючих, OnePlus 16 подорожчав порівняно з попередником. Цього слід було очікувати: телефони цієї серії остаточно закріпилися в ніші топових флагманів і анітрохи не поступаються конкурентам за вартістю.

Ціни в Китаї:

OnePlus 16 12/256 ГБ — 5 999 юанів (близько 896 доларів або 37 000 грн).

— 5 999 юанів (близько 896 доларів або 37 000 грн). OnePlus 16 16 ГБ/1 ТБ — 8 499 юанів (близько $1 270 або 52 500 грн).

Продажі в КНР розпочнуться 31 жовтня.

Раніше повідомлялося, що OnePlus готує новий субфлагманський смартфон Ace 7 Pro, який позиціонується як більш доступна версія OnePlus 16.