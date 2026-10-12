Представлен OnePlus 16 c батареей на 9000 мАч и топовым чипом, но без OxygenOS (фото)

Смартфон OnePlus 16 получил топовое железо и емкую батарею, но удалось ли новинке сохранить звание "убийцы флагманов" и идентичность бренда?

Телефон дебютировал на китайском рынке, предложив экран с частотой обновления до 185 Гц и передовой процессор Qualcomm, пишет GSMArena.

Экран BOE X4 и свежий чипсет Snapdragon

OnePlus 16 оснащен 6,78-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением 2772x1272 и тонкими симметричными рамками шириной 1,15 мм. Панель BOE X4 способна снижать аппаратную яркость до 1 нит для комфортного чтения ночью. Базовая частота обновления составляет 165 Гц, а в оптимизированных играх экран разгоняется до 185 Гц. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Флагманское быстродействие обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Начальная версия телефона предлагает 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ, а топовая модификация получила связку из 16 ГБ ОЗУ и хранилища объемом 1 ТБ.

Видео дня

По дизайну отличий от OnePlus 15 почти нет.

Внешний вид OnePlus 16 Фото: OnePlus

Новая ColorOS 17 вместо OxygenOS: почему меняется ОС?

В смартфоне предустановлена прошивка ColorOS 17 на базе Android 17. Важный нюанс: теперь все смартфоны OnePlus будут поставляться с ColorOS, в том числе на глобальном рынке, аналогично гаджетам OPPO и Realme.

Все потому, что для этих родственных брендов оболочку Android решили унифицировать. Поддерживать несколько разных надстроек для смежных марок телефонов одному и тому же холдингу неудобно. Впрочем, ценители софта OnePlus потеряют не так много, как кажется на первый взгляд.

OxygenOS еще с 2021 года начала все больше походить на ColorOS, и кодовая база у систем общая. Немного поменяются внешний вид, названия некоторых опций, исчезнут фирменные пасхалки OnePlus. Могут появиться дополнительные приложения от OPPO. В остальном опыт эксплуатации не слишком сильно преобразится по сравнению с OxygenOS 16.

Спецификации камер OnePlus 16 Фото: OnePlus

Камера 200 Мп и аккумулятор на 9000 мАч

Установили довольно крупный 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1.4 дюйма. Его дополняют 50-Мп перископический телеобъектив с 3-кратным зумом и 50-Мп сверхширик. Разрешение фронтальной камеры теперь составляет 50 Мп. То есть камерам уделили приличное внимание, и качество съемки по сравнению с OnePlus 15 должно заметно улучшиться.

Наконец, главной фишкой OnePlus 16 стала батарея на 9000 мАч. Аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Телефон выходит в трех цветах: черном (Starlight), темно-зеленом (Dark Forest) и терракотовом (Martian Masterpiece).

Учитывая ситуацию на рынке с подорожанием компонентов, OnePlus 16 подорожал в сравнении с предшественником. Этого стоило ожидать: телефоны этой серии окончательно закрепились в нише топовых флагманов и ничуть не уступают конкурентам по стоимости.

Цены в Китае:

OnePlus 16 12/256GB — 5 999 юаней (около $896 или 37 000 грн).

— 5 999 юаней (около $896 или 37 000 грн). OnePlus 16 16GB/1TB — 8 499 юаней (около $1 270 или 52 500 грн).

Продажи в КНР стартуют 31 октября.

Ранее сообщалось, что OnePlus готовит новый субфлагманский смартфон Ace 7 Pro, который позиционируется как более доступная версия OnePlus 16.