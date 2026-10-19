Недорогой смартфон Samsung получил Android 17 и One UI 9: что за модель и как установить

Популярный середняк Samsung Galaxy A37 5G начал получать стабильную версию ОС Android 17 с оболочкой One UI 9 за пределами Южной Кореи. Релиз стартовал в странах Европы.

Апдейт приносит улучшенную шторку быстрых настроек, новые фишки конфиденциальности и расширенные возможности ИИ-помощника Gemini, пишет Android Headlines.

Новые функции One UI 9 на Galaxy A37

Финальная сборка ОС под номером A376BXXU5BZI6 распространяется волнами. Главное новшество — гибкая настройка панели параметров (где находятся кнопки Wi-Fi, мобильный интернет и прочие опции). Теперь легко менять размер каждого переключателя и настраивать их расположение под себя.

Также в системе оптимизировали работу режима Samsung DeX (десктопный интерфейс при подключении телефона к монитору), обновили штатные заметки Samsung Notes и добавили более понятный индикатор приватности в верхней строке состояния (там, где уровень заряда) — значок показывает, что программа в данный момент имеет доступ к вашему местоположению.

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Скриншоты интерфейса One UI 9 (сделаны на Galaxy S26 Ultra) Фото: sammobile.com

Кроме того, углубили интеграцию с умным помощником Google Gemini и расширили параметры специальных возможностей.

Samsung Galaxy A37 вышел весной этого года на базе Android 16 с оболочкой One UI 8.5. В начале 2027 года аппарат также получит промежуточную версию One UI 9.5 — ожидается, что это случится примерно одновременно с дебютом флагманов серии Galaxy S27.

Релиз Android 17 сопровождается и актуальным патчем безопасности для смартфона. Напомним, для Galaxy A37 были заявлены 6 лет обновлений ПО с момента выхода.

Samsung Galaxy A37 и A57 (иллюстративное фото) Фото: Android Police

Как установить One UI 9 на свой смартфон Samsung Galaxy

Уведомление про апдейт может прийти на смартфон автоматически, но проверить его наличие тоже нетрудно.

Откройте "Настройки", зайдите в раздел "Обновление ПО" и выберите пункт "Загрузка и установка". Там пройдет проверка наличия обновления, и если ОС уже доступна, то можно начинать скачивание.

Если его нет, беспокоиться не стоит: все модели Galaxy A37 (и к слову, Galaxy A57 тоже) рано или поздно получат Android 17 со свежей прошивкой. Иногда нужно подождать чуть дольше, в зависимости от вашего региона.

Ранее сообщалось, что 28 моделей Samsung уже получают Android 17. Samsung ускорила запуск ОС Android 17 с оболочкой One UI 9. Свежую прошивку уже получают не только флагманы, но и бюджетные телефоны. Список уже здесь.

Также Фокус писал про лучшие смартфоны Samsung 2026 года. Компания предлагает интересные устройства разных форматов — от серии Galaxy A до тонких складных флагманов линейки Fold. Компания гарантирует до семи лет системных обновлений для большинства актуальных гаджетов.