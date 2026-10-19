7 лучших смартфонов, способных работать 7 лет: Motorola, Pixel, Samsung, Honor, Fairphone (фото)

В рейтинг вошли: Motorola Signature, Google Pixel 11 и Pixel 10a, Samsung Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26 FE, Honor Magic V6 и Fairphone Gen 6+.

Семилетняя поддержка обновлений Android теперь доступна не только у Google и Samsung. К ним присоединились Motorola, Honor и Fairphone: новые модели этих брендов также получают обещание долгосрочной программной поддержки, что расширяет выбор для покупателей, пишет gizmochina.com.

Лучший в целом

Смартфон Google Pixel 11 Фото: engadget.com

Google Pixel 11 будет получать обновления ОС Android, патчи безопасности и новые функции (Pixel Drops) в течение 7 лет — поддержка продлится до августа 2033 года.

Устройство поставляется с предустановленной ОС Android 17, процессором Google Tensor G6 и чипом безопасности Titan M3. Google также гарантирует наличие запчастей в течение 7 лет: владельцы смогут заменить отдельные компоненты (например, аккумулятор), если те износятся, вместо того чтобы покупать новый телефон.

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Дизайн смартфона остался прежним — это привычная модель с 6,3-дюймовым экраном. Еще одно преимущество заключается в программной поддержке: Google выпускает обновления Android и патчи безопасности напрямую, не дожидаясь одобрения со стороны операторов связи или других производителей.

Лучший от Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Samsung обещает 7-летнюю поддержку для Galaxy S26 Ultra: смартфон будет получать обновления ОС вплоть до Android 23, а также регулярные патчи безопасности. Кроме того, Samsung выпускает промежуточные обновления оболочки One UI между крупными релизами Android.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также комплектуется стилусом S Pen для заметок, рисования и других задач. Предусмотрен специальный режим конфиденциальности, который ограничивает видимость экрана при взгляде со стороны — полезная функция для тех, кто часто пользуется телефоном в общественных местах.

Компания Samsung выпустила этот телефон в феврале, а значит, поддержка этого устройства завершится примерно в феврале 2033 года — раньше, чем в августе 2033 года, когда истечет срок поддержки у Google.

Лучший среди флагманов

Смартфон Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Motorola Signature — первый телефон компании с семилетним обязательством по обновлению, охватывающим 7 обновлений ОС Android и семь лет исправлений безопасности до начала 2033 года.

Его характеристики включают 6,8-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 5 и аккумулятор емкостью 5200 мАч. Он также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Телефон также имеет класс защиты IP68 и IP69 для защиты от пыли и воды, а также почти стандартную версию Android.

Лучший в соотношении цена/качество

Смартфон Galaxy S26 FE Фото: gsmarena.com

Samsung анонсировала Galaxy S26 FE в августе и начала продавать его на рынках в сентябре. Он оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Exynos 2500 и 8 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт.

Телефон работает под управлением One UI 9 на базе Android 17 и имеет право на семилетнюю гарантию обновлений ОС и патчей безопасности. Samsung установила на него цену на 50 долларов выше, чем на Galaxy S25 FE на международных рынках, но он остается более доступным способом получить расширенную программную поддержку Samsung, чем покупка S26 Ultra.

Лучший бюджетный смартфон

Смартфон Google Pixel 10a Фото: Android Authority

Самый дешевый телефон в этом списке — Google Pixel 10a за 499 долларов. Он поступил в продажу в марте и, как и Pixel 11, имеет право на 7-летние обновления ОС, обновления безопасности и Pixel Drops.

Телефон оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Actua, аккумулятором емкостью 5100 мАч, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и защитой Gorilla Glass 7i. Большая часть его аппаратной начинки унаследована от Pixel 9a, поэтому расширенная программная поддержка является одной из главных причин для его приобретения.

Однако производительность камеры менее впечатляет. По результатам тестирования DxOMark, Pixel 10a уступает Pixel 8a и iPhone 15. Если качество камеры является приоритетом, мы рекомендуем ознакомиться с обзорами перед принятием решения.

Лучший складной смартфон

Смартфон Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Honor Magic V6 имеет 6,52-дюймовый верхний дисплей и 7,95-дюймовый внутренний экран, что делает его большим дисплеем для многозадачности в разложенном виде. Он работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащен аккумулятором емкостью 6660 мАч. Телефон также имеет рейтинг IP68 и IP69.

Что интересно в данном случае, так это то, что Honor обязуется в течение 7 лет обновлять ПО для телефонов Magic, продаваемых в ЕС. Однако поддержка на других рынках зависит от региона или рынка. Например, Малайзия и Сингапур получают 6 лет обязательств.

Лучший в плане ремонтопригодности

Смартфон Fairphone Gen 6+ Фото: Fairphone

В августе компания Fairphone выпустила смартфон Fairphone Gen 6+ по цене 649 евро. Смартфон оснащен 12 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 7s Gen 4, а также сохраняет модульную конструкцию, характерную для модели Fairphone Gen 6. Устройство работает под управлением Android 16 и сопровождается пятилетней гарантией.

Компания обещает выпускать обновления ПО как минимум до 2033 года, обеспечивая поддержку устройства на протяжении примерно 7 лет. Это несколько меньше, чем восьмилетний срок поддержки для предыдущей модели Fairphone Gen 6 — несмотря на то, что новая версия стоит дороже.

Как и в случае с любым другим смартфоном Fairphone, главное преимущество модели — не столько высокая производительность, сколько ремонтопригодность. Возможность замены отдельных компонентов и длительный гарантийный срок позволяют владельцам пользоваться устройством дольше — особенно если они предпочитают ремонтировать отдельные детали, а не менять смартфон целиком.

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